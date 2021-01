Xóa sổ sòng bạc của Lý Thanh Giàu

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, trực tiếp chỉ đạo nhiều lực lượng ập vào sòng bạc ở Hà Tiên, tạm giữ 75 người.

Chiều 5/1, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào sòng bạc của Lý Thanh Giàu (32 tuổi) ở khu phố 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên, Kiên Giang.

Lý Thanh Giàu. Ảnh: Văn Vũ.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 75 người (41 nam, 34 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Cảnh sát đã tạm giữ một bộ tài xỉu, 49 xe máy, gần 250 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác.

Trung tá Trương Sa My, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang), cho biết sòng bạc này do Giàu tổ chức để thu tiền xâu. Có những ván bạc số tiền thắng, thua lên đến vài chục triệu đồng. Không chỉ lắc tài xỉu, Giàu còn cho nhiều người chơi game bắn cá ăn tiền.

Để tránh sự truy bắt của công an, Giàu phân công nhiều người ra đường cảnh giới từ xa. Anh ta còn cho người tổ chức cầm đồ, cho vay tiền nóng, phục vụ ăn uống cho người đánh bạc.

75 người đánh bạc tại khu nhà tiền chế của Giàu. Ảnh: Văn Vũ.

Kiểm tra hành chính nhà của Giàu, cảnh sát thu giữ 3 bộ xí ngầu dùng để lắc tài xỉu, một dao tự chế.

Theo cơ quan điều tra, Giàu là đối tượng hình sự, thu nhận nhiều đàn em để hoạt động tội phạm gây mất an ninh trật tự tại TP Hà Tiên. Người đàn ông này có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Đại tá Đỗ Triệu Phong chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm Lý Thanh Giàu và những người đánh bạc theo pháp luật.