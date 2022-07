Xóa sổ đường dây cờ bạc 'chân rết' của Phan Sào Nam

Thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club, các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền trên 50 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club.

Đây là chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh mở rộng chuyên án đối với đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club xảy ra tại các tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua.

Các bị can bị Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thanh Tú (SN 1984), Hoàng Quang Lịch (SN 1993), Lưu Minh Đức (SN 1996), Trương Minh Hóa (SN 1985, cùng trú tại phường Bắc Nghĩa, Nguyễn Công Chung (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, Lê Văn Mẫn (SN 1991, trú tại xã Đức Ninh) và Trần Văn Huynh (SN 1988, trú tại phường Đồng Phú, cùng TP Đồng Hới).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến tháng 8/2017, Phạm Thanh Tú, Hoàng Quang Lịch thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club làm đại lý cấp 2 cho các đại lý cấp 1 để mua bán điểm Rik, sau đó bán lại cho người khác tại Quảng Bình để đánh bạc trái phép được thua bằng tiền nhằm hưởng lợi tiền chênh lệch.