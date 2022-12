Xóa miễn phí hình xăm Kanye West

Một studio ở London đang gây chú ý khi thông báo xóa hình xăm Kanye West miễn phí cho khách hàng. Thời gian qua, rapper tai tiếng liên tục bị công chúng tẩy chay.

Ngày 3/12, tờ People đưa tin một studio ở London (Anh) đang đề nghị xóa hình xăm miễn phí cho các fan của Kanye West. Cửa hàng đưa ra ưu đãi đặc biệt cho những người hâm mộ muốn xóa bỏ hình xăm Kanye West. Ngay sau đó, cửa hàng đăng ảnh một người đàn ông đang xóa hình xăm Kanye cùng bài viết: “Tạm biệt”.

"Khi bạn có một hình xăm lấy cảm hứng từ người bạn ngưỡng mộ nhưng sau đó, họ trở thành tiêu điểm gây tranh cãi vì những sai lầm. Tại đây, chúng tôi cung cấp trải nghiệm xóa hình xăm công nghệ cao. Nếu bạn muốn thay đổi, chúng tôi ở đây để giúp đỡ", cửa hàng viết thêm.

Khách hàng được xóa hình xăm Kanye West miễn phí. Ảnh: Naama Studios.

Thời gian qua, Kanye West bị tẩy chay vì đưa ra những bình luận bài Do Thái. Nam rapper đang tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tuyên bố ủng hộ Balenciaga sau khi hãng thời trang này bị chỉ trích vì chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của trẻ em. Rapper chia sẻ trên trang cá nhân ảnh chụp màn hình tin nhắn với giám đốc sáng tạo của Balenciaga, Demna Gvasalia - người anh hợp tác trong nhiều năm qua.



Trong các tin nhắn, Denma xin Kanye West yêu cầu người hâm mộ của anh “ngừng ghét Denma”. Rapper đáp lại: “Tình yêu chữa lành mọi thứ, yêu Denma”. Rapper cũng cho rằng việc tẩy chay Balenciaga không phải cách để chấm dứt nạn buôn bán tình dục trẻ em.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Kanye West khen ngợi Hitler và Đức quốc xã. Ngay sau phát ngôn gây tranh cãi trên, Kanye West bị Elon Musk đình chỉ trên mạng xã hội Twitter.

Theo The Hollywood Reporter, Kanye West trước đó có bài viết phân biệt chủng tộc. The Hollywood Reporter trích dẫn bài viết của Kanye: "Tối nay tôi hơi buồn ngủ nhưng khi thức dậy, tôi sẽ chết vì 3 người Do Thái".

Nhiều người đã lên án những chia sẻ của Kanye, Nhiều nhãn hàng cũng chấm dứt mối quan hệ với rapper tai tiếng. Adidas cắt đứt quan hệ với West và cho biết họ sẽ không làm việc với rapper này. Adidas nhấn mạnh công ty "không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và bất kỳ loại ngôn từ kích động thù địch nào khác".