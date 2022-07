Xóa đường dây làm bằng lái xe giả thu lợi bất chính 20 tỷ đồng

Từ những tin nhắn gửi đến điện thoại, quảng cáo trên Facebook, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa thành công 5 ổ nhóm làm giấy tờ giả, bắt giữ và triệu tập 51 người.

Đầu năm 2022, trong quá trình trinh sát nắm địa bàn, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phát hiện trên một số trang mạng xã hội như Facebook có nhiều tài khoản cá nhân Fanpage group đăng công khai nội dung cung cấp giấy phép lái xe máy, giấy phép lái xe ôtô các loại.

Tìm hiểu thêm, thấy các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe được đăng tải trên các trang mạng này đều không được Nhà nước giao nhiệm vụ hay cấp phép. Nghi vấn đây là hoạt động phi pháp nên cán bộ điều tra đã vào vai người có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe để liên lạc với các cơ sở này, nhận được nhiều thông tin bất ngờ.

Các nghi phạm liên quan bị bắt giữ và triệu tập về cơ quan công an liên quan đến vụ án tại thời điểm tháng 3.

Tinh vi thủ đoạn sản xuất, mua bán bằng lái xe giả các loại

“Nghi phạm khẳng định là có tổ chức thi, nhưng sẽ có người thi hộ người có nhu cầu nên giấy phép lái xe này không hoàn toàn là giả”, trung tá Phan Quang Vinh, Đội phó Đội 6 cho hay. Bên cạnh đó cũng có nhiều cơ sở công khai giấy phép lái xe họ cung cấp là giả nhưng giống giấy phép lái xe thật đến 99,9% mà giá cả thì bằng 1/10 kinh phí đào tạo để được cấp giấy phép lái xe.

Thêm điểm nữa mà bên cung cấp sản phẩm đưa ra nhằm dẫn dụ người có nhu cầu đó là chỉ trong vòng 5-7 ngày kể từ khi đặt hàng, thì giấy phép lái xe sẽ được giao đến tận nhà, khách hàng phải chi trả 1,5-2 triệu đồng cho giấy phép lái xe máy; 2-7 triệu đồng cho giấy phép lái xe ôtô tùy loại. Theo trung tá Phan Quang Vinh, các nghi phạm liên lạc qua Facebook, trao đổi liên lạc qua Messenger hay điện thoại và hầu hết không lộ mặt.

Từ những thông tin thu thập được, chỉ huy Đội 6 nhận định hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu của tội làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức nên đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSHS đề xuất với Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phương tiện kịp thời đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án.

Đánh án

“Chúng tôi đã tiến hành trinh sát kỹ và thu thập các tài liệu liên quan. Khi chúng tôi nhận định các hội nhóm người này hoạt động với quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc và đủ điều kiện để chúng tôi khám phá bắt giữ”, thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng CSHS thông tin.

Hệ thống phân tích các tài liệu thu thập được, đồng thời nhận thấy mối nguy hại to lớn đối với công tác quản lý Nhà nước đặc biệt là sự mất an toàn của người dân khi tham gia giao thông đường bộ nên Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quyết định xác lập chuyên án giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng điều tra ngăn chặn hành vi phạm tội.

Kế hoạch điều tra đặt ra các nhiệm vụ cụ thể như trả lời câu hỏi: các nghi phạm hoạt động phạm tội có tổ chức như vậy, thì kẻ chủ mưu cầm đầu là ai, ở đâu, thực hiện hành vi từ khi nào, phương thức thủ đoạn phạm tội, địa điểm đối tượng tổ chức sản xuất giấy phép lái xe giả; có bao nhiêu giấy phép lái xe giả đã được đưa vào sử dụng.

Ngay sau đó, các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu đặc biệt là tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội của Phòng CSHS đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra. Sự tinh thông nghiệp vụ kết hợp với quyết tâm phá án nhanh nên chỉ sau thời gian ngắn, các mục tiêu đặt ra cho quá trình điều tra xác minh để lần lượt có câu trả lời cụ thể.

Ghi lời khai Đỗ Văn Phúc.

Lộ diện đường dây với 5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe

Đường dây sản xuất giấy phép lái xe giả được thực hiện bởi nhiều nghi phạm. Tại thời điểm điều tra xác minh có ít nhất 5 nhóm ở Hà Nội, Nam Định và TP.HCM tổ chức sản xuất giấy phép lái xe giả.

Danh tính của số kẻ đứng đầu các ổ nhóm được dựng lên như sau: Phạm Văn Vũ (SN 1997) trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cầm đầu nhóm 1; Đỗ Văn Phúc (SN 1988) cùng trú tại xã Giao Yến cầm đầu nhóm 2; Hoàng Quang Duy (SN 1996) trú tại xã Quyết Tiến, huyện Giao Thủy cầm đầu nhóm 3; Lưu Công Chí (SN 1993 cùng trú tại xã Giao Yến cầm đầu nhóm 4 và Trần Văn Công (SN 1997) trú tại phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM cầm đầu nhóm 5.

Trong số 5 người cầm đầu, Đỗ Văn Phúc là kẻ duy nhất từng bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại, Phúc rời Thanh Hóa lên Hà Nội tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Theo đại úy Nguyễn Hoàng Tuấn, cán bộ Đội 6, những người có những tiền án, tiền sự hoặc là đối tượng từng thi hành án rồi sẽ có nhiều cách thức để chống đối cũng như trốn tránh cơ quan công an hoạt động phạm tội.

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra xác minh liên tục, đến cuối tháng 3, các trinh sát đã giải mã được hầu hết nhiệm vụ đề ra khi xây dựng kế hoạch phá án. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt đường đi lối lại của số kẻ đứng đầu 5 nhóm nghi phạm cũng được các trinh sát nắm chắc trong lòng bàn tay. Đây là cơ sở để chỉ huy Ban chuyên án quyết định phá án. 12 tổ công tác bao gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm của Phòng CSHS đồng loạt tiến về TP.HCM, Nam Định, Hà Nội để thực hiện kế hoạch bắt giữ các đối tượng phục vụ công tác điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Tổng cộng có 51 người đã bị bắt giữ và triệu tập đến cơ quan công an vì có liên quan đến các hoạt động sản xuất giấy phép lái xe giả. Từ lời thú tội của các nghi phạm kết hợp với số tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã dựng được tổng thể bức tranh về quá trình sản xuất tiêu thụ một giấy phép lái xe giả.

Theo đó, mỗi nhóm thường có 5-10 người, mỗi người sẽ đảm nhận nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của kẻ cầm đầu từ thiết kế Fanpage Facebook, chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng trả lời tin nhắn nhận thông tin cá nhân của người có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe giả. Thông tin khách hàng sau đó sẽ được nhập vào máy tính, bộ phận in ấn sẽ in thành một giấy phép lái xe giả, một bộ hồ sơ gốc giả.

Sau khi in xong giấy phép lái xe, chúng móc nối với nhân viên bưu điện để gửi số giấy phép lái xe giả này tới người đặt mua. Sau khi khách hàng trả tiền, bưu cục sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng vào app giả của kẻ cầm đầu.

Trong vụ án này, các nghi phạm còn móc nối với một số nhân viên của các đơn vị chuyển phát nhanh. Như trong vụ này, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Nguyễn Bá Dương làm trong công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS có trụ sở tại đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã chuyển hồ sơ bằng giả này đến các bưu cục từ đầu cấp sau đó sẽ chuyển đến những người mà có nhu cầu. Tổng số tiền mà Nguyễn Bá Dương đã nhận được từ việc tiếp tay cho đối tượng Vũ phạm tội là 130 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong vòng chưa đầy 2 năm nhóm này in ấn bản trót lọt ra thị trường là gần 80.000 chiếc thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng . Hàng tháng trừ chi phí, đối tượng cầm đầu các nhóm bỏ túi từ 500 đến 600 triệu đồng.

Con số bị can bị khởi tố vẫn chưa dừng lại vì Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vẫn tiếp tục củng cố tài liệu để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã đặt mua sử dụng giấy phép lái xe giả để đối phó với lực lượng chức năng trong quá trình tham gia giao thông hoặc sử dụng số giấy tờ giả đó vào các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Vụ án khép lại song mở ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ, đó là nên có sự thống nhất từ quá trình đào tạo sát hạch cấp phát giấy phép lái xe đến khâu kiểm soát khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân tham gia giao thông là yếu tố tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro trên lĩnh vực giao thông đường bộ.