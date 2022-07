Xô xát, lùa chó qua nhà cắn hàng xóm trọng thương

Giải quyết mâu thuẫn không thành, người đàn ông 46 tuổi ở Đà Nẵng đã lùa 2 con chó qua nhà "đối thủ", cắn hàng xóm bị thương tích ở mặt, tay và chân.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn, xô xát giữa những người hàng xóm tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và đang được Công an quận Sơn Trà điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng địa phương xác định trưa 29/5, Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) nhậu cùng Tâm (39 tuổi) tại nhà của Ngọc. Tại đây, Tâm tình cờ biết trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo (46 tuổi, hàng xóm Ngọc) xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, 3 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Đặng Văn Ngọc đánh nhiều nhát vào người ông Thảo. Ông Thảo về nhà lấy xẻng quay lại trả thù nhưng bị ông Ngọc chống cự, đánh lại nhiều phát, gây thương tích ở mắt trái.

Bực tức về việc bị đánh, người đàn ông 46 tuổi về nhà thả 2 con chó qua nhà đối thủ, cắn ông Ngọc bị thương ở mặt, tay và chân. Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện vụ việc, qua can ngăn và lùa chó về nhà, sự việc mới dừng lại.

Công an quận Sơn Trà đang lấy lời khai, xác định thương tật của bị hại để có bước xử lý tiếp theo. Theo lãnh đạo công an quận, vụ xô xát trên đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn nên sẽ bị xử lý. "Còn việc có khởi tố hay không thì còn chờ kết quả điều tra", đại diện Công an quận Sơn Trà nói.