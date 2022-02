Xin ý kiến Bộ Y tế về phòng dịch cho học sinh chưa tiêm vaccine

Với trẻ đến trường nhưng chưa được tiêm vaccine, Bộ GD&ĐT cần ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về công tác phòng dịch, tổ chức ăn bán trú, học hai buổi.

Sau Tết, cả nước đồng loạt mở cửa trường học. Nhiều nơi còn lúng túng khi xử lý F0, F1 dẫn đến tình trạng lớp học phải chuyển đổi hình thức học trực tiếp và trực tuyến liên tục.

Kiến nghị điều chỉnh quy định thời gian cách ly với học sinh F1 xuất phát từ thực tế dạy học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc Covid-19 tăng mạnh như Hải Phòng (9.649 ca), Hà Tĩnh (675 ca), Nghệ An (298 ca), Thanh Hoá (2.359 ca).

Nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp học trực tuyến vì có cán bộ, giáo viên và học sinh là F0.

Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh là F0, F1 (phát hiện tại gia đình hoặc trường học). Việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải tạm dừng học trực tiếp. Cá biệt có nơi cho cả lớp hoặc khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong một lớp.

Việc dạy học trực tiếp bị ảnh hưởng bởi quy định cách ly, xét nghiệm với học sinh, giáo viên là F1. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Qua tổng hợp tình hình dạy học tại các địa phương, Bộ GD&ĐT cho hay nhiều tỉnh, thành đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh rút gọn thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm đối với trường hợp F1 là giáo viên, trẻ mầm non, học sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mở cửa trường học.

Hiện nay, theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế, trường hợp học sinh F1 phải ở nhà để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định. Thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà đối với trường hợp học sinh F1 đã tiêm đủ liều vaccine là không quá 7 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu kết quả âm tính, các em được đi học trở lại.

Học sinh F1 chưa được tiêm vaccine cũng cho nghỉ tại nhà, thời gian không quá 14 ngày, theo dõi kỹ các biểu hiện, xét nghiệm lại vào ngày thứ 7 và 13.

Cùng kiến nghị của các địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn và thống nhất về việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp; test thường xuyên/định kỳ, cụ thể đối tượng nào cần test.

Với trẻ đến trường nhưng chưa được tiêm vaccine, Bộ GD&ĐT cần ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về công tác phòng dịch cho những đối tượng này, tổ chức ăn bán trú, học hai buổi.

Đến nay, cả nước còn Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang chưa cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường. Phú Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Trà Vinh, Hưng Yên đã cho học sinh phổ thông đến lớp nhưng chưa cho trẻ mầm non học trực tiếp.

Bộ GD&ĐT cho biết khi tổ chức dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo dục rất khó thực hiện việc giãn cách theo quy định vì số lượng học sinh đông. Việc tổ chức bán trú và học hai buổi còn rất khác nhau ở nhiều địa phương gây bức xúc cho phụ huynh trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con.

Bên cạnh đó, việc thiếu giáo viên (đặc biệt ở cấp mầm non và tiểu học) tạo áp lực rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong việc triển khai dạy trực tiếp.

Một số phụ huynh học sinh còn chưa yên tâm cho con trở lại trường, đặc biệt đối với cấp học mầm non và tiểu học (trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine) dẫn đến tỷ lệ trẻ mầm non đến trường thấp ở một số địa phương.