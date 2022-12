Xin nhường lối đi tại quán nhậu, nam thanh niên bị vây chém

Sau khi rời quán nhậu, vì xin nhường lối đi, một nam thanh niên đã bị 3 người rủ nhau mang theo đao, kiếm đến chém gây thương tích.

Theo đó, khoảng 22h ngày 8/12, anh Trần V.T. (SN 1998) cùng bạn đi ăn đêm tại quán ăn thuộc địa phận thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khoảng 30 phút sau, anh này đứng lên ra về. Khi ra đến cửa quán, thấy Nguyễn Viết Linh (SN 2001, trú tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đứng nói chuyện với nam thanh niên khác, anh T. ngỏ ý xin nhường lối đi, nhưng Linh không tránh.

Anh T. liền đẩy Linh ra để đi, thì người này lao vào đánh nhau. Sau đó, Linh gọi cho đồng bọn là Đặng Phương Nam (trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín) bảo mang hung khí đến “chiến” đối phương.

Nam đồng ý mang theo 3 thanh đao, kiếm để trong bao tải và rủ theo Đồng Phương Tuấn (SN 2000, trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi cùng. Cả hai đi xe máy đến quán ăn.

Đặng Phương Nam tại cơ quan công an.

Đến nơi, Linh chạy ra lấy thanh đao dài, Tuấn và Nam mỗi người cầm thanh kiếm chạy về phía anh Trần V.T. Linh chém đối phương một nhát vào đầu, Tuấn chém vào người, còn Nam đuổi theo định chém thì nhận ra anh T. là người cùng làng nên thôi.

Được mọi người can ngăn, nên các nghi phạm bỏ đi, anh T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngày 9/12, anh T. đến Công an huyện Thường Tín trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt giữ Đặng Phương Nam.

Về phía Đồng Phương Tuấn và Nguyễn Viết Linh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn, Nam và Linh về hành vi gây rối trật tự công cộng, tạm giam Đặng Phương Nam đồng thời truy bắt 2 nghi phạm đang bỏ trốn.