Xin chữ gì đầu năm Tân Sửu 2021 để rước may mắn, tài lộc

Chữ "An" tượng trưng cho bình an: Chữ "An" tượng trưng cho sự bình an, với mong muốn cuộc sống an lành, hạnh phúc. "An" là chữ được xin nhiều nhất để treo trong nhà. Từ xưa, không chỉ được xin trong ngày Tết, chữ "An" là biểu tượng thường được thêu lên tranh để làm vật trang trí trong nhà của nhiều gia đình. Ảnh: Nhật Nam.