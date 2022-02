Xích mích giữa Charlize Theron và Tom Hardy

Trong cuốn sách mới phát hành xoay quanh hậu trường phim “Mad Max: Fury Road” (2015), Charlize Theron tiết lộ cô thấy không an toàn vì những hành vi xấu của Tom Hardy.

USA Today đưa tin ngày 22/2, cuốn sách Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road của tác giả Kyle Buchanan đã chính thức phát hành. Nội dung tác phẩm thuật lại chi tiết quá trình nhà làm phim George Miller tạo ra Mad Max: Fury Road, tác phẩm thứ tư thuộc thương hiệu Mad Max.

Charlize Theron và Tom Hardy lần lượt thủ các vai chính nữ tướng Furiosa và tay lang bạt Max Rockatansky. Họ phải bắt tay để đưa một nhóm nữ tù nhân tới được nơi trú ẩn an toàn tên Green Place. Trái với màn phối hợp ăn ý trên màn ảnh, sau máy quay, quan hệ giữa Theron và Hardy có nhiều xích mích.

Hậu trường quay phim khắc nghiệt

Quá trình ghi hình cho Mad Max: Fury Road kéo dài chín tháng tại sa mạc Namibian và Nam Phi, chưa bao gồm thời gian quay bổ sung. Đây là quá trình dài lâu và khắc nghiệt. Trong cuốn Blood, Sweat & Chrome, các diễn viên chia sẻ bản thân cảm thấy bị cô lập và kiệt sức với phương pháp làm việc của đạo diễn Miller.

Charlize Theron và Tom Hardy trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Mad Max: Fury Road tại Mỹ (phải) và tạo hình của hai nhân vật họ thủ vai trên phim.

Vị đạo diễn kỳ cựu thường yêu cầu ngôi sao của mình quay phim mà không có kịch bản, mỗi lần bấm máy chỉ kéo dài vài giây. Điều này khiến các diễn viên hiếm có cơ hội nhập tâm diễn một phân cảnh từ đầu đến cuối. Đôi khi họ phải ghi hình trong 14 tiếng liên tục, nhưng chỉ cho ra 30 giây nội dung có thể sử dụng được.

Nữ diễn viên Zoë Kravitz, thủ vai một trong các nữ tù nhân, chia sẻ về không khí trên phim trường: “Trông Tom rất khổ sở. Anh ấy có những khoảnh khắc cực kỳ mệt mỏi, hoặc lửa giận ngút trời. Charlize cũng vậy, nhưng cá nhân tôi thấy Tom mới là người bộc lộ nó với George nhiều nhất. Cảnh tượng ấy thật chẳng dễ chịu gì”.

Theron và Hardy cũng thường xuyên bất đồng trong thời gian ghi hình vì phong cách nhập vai đối lập. Tom Hardy giàu kinh nghiệm, muốn từng pha hành động phải thật chỉn chu, trong khi đó Charlize Theron thẳng thắn và muốn diễn cho xong càng nhanh càng tốt.

“Chúng tôi giống như ông bố bà mẹ cùng ngồi ghế trước của một chiếc xe hơi vậy. Không cãi nhau tung trời thì cũng rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Tôi không biết trạng thái nào tệ hơn. Và bạn diễn của chúng tôi phải ngồi chịu trận ở ghế sau. Thật kinh hoàng! Đó không phải một môi trường làm việc lành mạnh. Tôi xin lỗi rất nhiều”, Charlize chia sẻ.

Giọt nước tràn ly

Mâu thuẫn giữa hai ngôi sao bùng nổ vào ngày Tom Hardy tới phim trường muộn ba tiếng. Theron và dàn diễn viên đã phải chờ đợi mỏi mòn trong lớp hóa trang và trang điểm khi nam diễn viên xuất hiện. Cô bắt đầu lớn tiếng với Hardy, gọi anh là “đồ vô lễ” và yêu cầu nam diễn viên đền bù “ 100.000 USD cho mỗi phút khiến đoàn phim phải chờ đợi”.

Theo lời kể của nhân viên kỹ thuật Mark Goellnicht, Tom Hardy cũng chẳng vừa.

“Anh ấy khùng lên và nói ‘Chị vừa nói cái gì với tôi?’. Tom khá hung dữ. Cô ấy cảm thấy mình bị đe dọa, và đó là lúc tình thế xoay chiều, bởi sau đó Charlize nói: ‘Tôi cần có ai đó làm người bảo vệ’. Sau đó, một nhà sản xuất đã được chỉ định đi theo hỗ trợ cô ấy mọi lúc mọi nơi”.

Mad Max: Fury Road có sự góp mặt của Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Riley Keough and Hugh Keays-Byrne...

Chia sẻ về sự việc này, Charlize Theron nói: “Câu chuyện bị đẩy tới chỗ vượt quá tầm kiểm soát, và có cảm giác rằng việc hạ thấp một nữ sản xuất có thể xoa dịu tình hình. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực của tôi bắt nguồn từ hành động của Doug (nhà sản xuất Doug Mitchell). Tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi. Đó là câu chuyện một người đàn ông tha thứ cho một người đàn ông khác bất chấp thái độ cư xử tệ hại. Và tôi không cảm thấy an toàn”.

Nhà sản xuất giàu kinh nghiệm Denise Di Novi đã giúp xoa dịu mâu thuẫn trên phim trường, và hai diễn viên cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.

Trong cuốn sách, Tom Hardy khẳng định mình không bắt nạt Theron. “Charlize là phụ nữ với cá tính mạnh. Rất mạnh, thực tế là vậy. Nhưng theo cách tích cực”, anh nói.

“Ý tôi là, hãy nhìn diễn xuất của chị ấy trong bộ phim Monster đi. Nó thực sự đặc biệt. Để có được khả năng nhập vai độc đáo ấy, bạn hẳn phải rần rật máu nghệ sĩ trong người. Đó là nữ diễn viên nghiêm túc với nghề. Thế nên, tôi không thấy có lý do gì chị ấy lại cảm thấy bị đe dọa hay sợ hãi mình. Tôi nghĩ phản ứng ấy giống với sự bất đồng chính kiến hơn”, Hardy nói.

Những câu chuyện hậu trường thú vị khác

Ngoài câu chuyện về mâu thuẫn giữa Charlize Theron và Tom Hardy, Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road cũng hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị khác về tác phẩm. Jessica Chastain, Ruth Negga và Gugu Mbatha-Raw từng cạnh tranh với Charlize Theron cho vai Furiosa trong khi Gal Gadot, Jennifer Lawrence, Margot Robbie và Rihanna cũng được cân nhắc cho vai dàn hậu cung của phản diện Immortan Joe.

Phim nhận 10 đề cử tại lễ trao giải Oscar 2016 và chiến thắng tại 6 hạng mục kỹ thuật gồm dựng phim, phục trang, hóa trang, âm thanh, thiết kế sản xuất...

Vì một số tranh cãi sau ống kính, George Miller không thể đưa Mel Gibson trở lại với vai Max Rockatansky. Michael Fassbender, Jeremy Renner, Armie Hammer, Eric Bana, Sam Worthington, Joel Kinnaman… thậm chí Eminem, đều từng được cân nhắc cho vai chính. Tuy nhiên, cái tên đầu tiên mà Miller cân nhắc lại là tài tử quá cố Heath Ledger. Anh đã đột ngột qua đời vào năm 2008, hưởng dương 29 tuổi.

"Nhân vật xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi là Heath. Mỗi khi ghé qua Sydney, cậu ấy đều đến thăm tôi và cả hai hàn huyên về đủ thứ. Rồi chúng tôi bắt đầu nói về Mad Max. Chúng ta đã mất đi cậu ấy. Quả là điều đáng tiếc, không chỉ riêng với thương hiệu Mad Max, bởi cậu ấy là một tài năng xuất chúng", George Miller chia sẻ.

Trong thiết kế ban đầu, nhân vật Furiosa của Charlize Theron có mái tóc màu vàng kim tết lọn, trang phục rườm rà và những hình xăm trên mặt. Nhưng nữ diễn viên cùng chuyên gia thiết kế trang điểm Lesley Vanderwalt đã cật lực phản đối ý tưởng này.

"Tôi gọi cho Miller và nói 'Tôi không tưởng tượng được cô ấy sẽ chui vào các khoang máy bằng cách nào với bộ tóc ấy. Tôi nghĩ ta sẽ phải cạo đầu và thiết kế cho nhân vật một diện mạo trung tính và thực tế hơn'", Theron nói.