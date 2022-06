Xét xử Lê Tùng Vân cùng các bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Lê Tùng Vân và 5 người liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai được TAND huyện Đức Hòa (Long An) dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 6.

Ngày 20/6 TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này vừa có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Lê Tùng Vân cùng 5 người được đưa ra xét xử vào cuối tháng 6. Ảnh: N.A.

Phiên tòa dự kiến vào cuối tháng 6. Những bị can trong vụ án gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Lực lượng chức năng huyện Đức Hòa sẽ đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian xét xử đến khi tuyên án.

Trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người đang cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định chuyển vụ án đến Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.