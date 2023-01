Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng tại Quảng Trị

TAND tỉnh Quảng Trị đang xét xử 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc (cá độ bóng đá và số đề) lớn nhất tỉnh với hàng trăm tỷ đồng.

TAND tỉnh Quảng Trị, ngày 12/1, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số đề với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, giữa năm 2021, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, nổi trội là Tạ Việt Hùng (SN 1974, ngụ P.3, TP Đông Hà) và Nguyễn Bá Dương (SN 1989, ngụ KP Tây Trì, P1, TP Đông Hà) cầm đầu.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, tối 3/7/2021, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Đông Hà ập đến nhà hàng Lộc Hương (178 quốc lộ 9, TP.Đông Hà) bắt Tạ Việt Hùng và đồng bọn.

Những ngày sau đó, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ, vận động đầu thú đối với 12 người về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, gồm Hùng; Dương; Lê Văn Dự (SN 1990, ngụ KP Trung Chỉ, P Đông Lương, TP Đông Hà); Tạ Bảo Văn (SN 1991, ngụ KP5, P3); Dương Văn Hậu (SN 1970, ngụ KP4, P5); Lê Đăng Khanh SN 1990, ngụ KP1, P1); Lê Đăng Kha (em ruột Khanh, SN 1992); Trương Quốc Nam (SN 1986, ngụ KP9, P1); Phan Đình Trí SN 1970, ngụ KP Đại Áng, Đông Lương); Nguyễn Trần Thanh (SN 1977, ngụ KP1, P3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Trần Quốc Nghị (SN 1982, ngụ TP Đông Hà); Trà Nhật Tân (SN 1988, ngụ P3, TP Đông Hà)… Dự, Trí và Thanh được vận động ra đầu thú.

Mở rộng điều tra, đến ngày 24/8/2021, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố thêm 18 bị can đều ngụ tại TP Đông Hà về tội “Đánh bạc” (số đề); thu giữ 315 triệu đồng tiền mặt, 29 điện thoại di động, iPad, máy tính xách tay cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này có giao dịch hàng trăm tỷ đồng, lớn nhất và có nhiều bị can nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị bị công an phát hiện và triệt phá. Các nghi phạm thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (cá độ bóng đá) đã được tạo sẵn các tài khoản con, tạo thêm các tài khoản con để trực tiếp đánh bạc hoặc giao cho con bạc trực tiếp đánh bạc.

Nhiều người còn đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả sổ số kiến thiết các tỉnh, thành khắp 3 miền. Từng bị cáo đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên và người đánh bạc nhiều nhất với 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần từ một triệu đồng trở lên, có nhiều bị cáo nhiều lần đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Nghị tổ chức đánh bạc hơn 22 tỷ đồng , thu lợi bất chính 517 triệu đồng. Dương tổ chức đánh bạc hơn 18,2 tỷ đồng , thu lợi hơn 754 triệu đồng; Kha tổ chức đánh bạc hơn 13 tỷ đồng , thu lợi 179 triệu đồng. Bị cáo đánh bạc nhiều lần nhất là Tân với 273 lần với 13,5 tỷ đồng : 100 lần có số tiền 50 triệu đồng trở lên. Bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền nhiều nhất là Hùng từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021 là 74 lần với số tiền hơn 17,1 tỷ đồng .

52 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, trong đó có 10 bị cáo bị cáo cả 2 tội danh, 8 bị cáo tội “Tổ chức đánh bạc” và 34 bị cáo tội “Đánh bạc”. Đã có 42 bị cáo tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính và để đảm bảo thi hành án hơn 1,5 tỷ đồng .

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 4 ngày từ ngày 10/1 đến ngày 13/1.