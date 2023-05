Xếp hạng từng cuốn trong bộ 'Harry Potter'

Ở vị trí thứ 6 là cuốn Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter và phòng chứa bí mật). Đây là phần tiếp theo phù hợp với nền tảng được đặt ra trong cuốn sách đầu tiên. Dù về cơ bản vẫn là một cuốn sách dành cho trẻ em, các chủ đề đen tối hơn được thể hiện khi Harry, Ron và Hermione cố gắng tìm ra ai đang mở Phòng chứa Bí mật. Tuy nhiên, kết cấu truyện vẫn chưa đủ phức tạp và khó có thể so sánh tác phẩm này với những cuốn sách kế tiếp. Ảnh: Game Rant.