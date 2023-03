Xếp hàng thâu đêm chờ mua mẫu đồng hồ cao cấp giá bình dân

Omega (thương hiệu xa xỉ) tiếp tục kết hợp với Swatch (hãng bình dân) cho ra mắt mẫu đồng hồ MoonSwatch mang tên Mission to Moonshine.

Mission to Moonshine thu hút được không ít sự chú ý. Ảnh minh họa: Bloomberg.

MoonSwatch là bộ sưu tập đồng hồ đem về không ít sự chú ý ngay từ lần đầu ra mắt vào năm 2022. Nguyên nhân bởi sản phẩm này đánh dấu màn hợp tác hiếm có giữa hai thương hiệu thuộc hai phân khúc khác nhau là Omega (cao cấp) và Swatch (bình dân).

Năm 2023, cả hai quyết định mở rộng MoonSwatch với mẫu Mission to Moonshine số lượng giới hạn. Thiết kế của chúng tương tự bản Mission to the Moon, nhưng khác ở phần kim giây làm từ hợp kim vàng Moonshine của Omega. Giá thành thành của sản phẩm là 260 USD .

Tuy nhiên, Swatch cho hay mọi người có thể phải chi thêm một số tiền khoảng 45 franc Thụy Sĩ ( 27 USD ) ở một số thị trường tùy thuộc vào biến động tiền tệ, SCMP đưa tin.

Mission to the Moon khác với MoonSwatch thông thường ở phần kim giây làm từ hợp kim vàng Moonshine của Omega. Ảnh: @swatch.

Chiến lược kinh doanh mới

Năm 2022, thương hiệu Swatch “làm mưa làm gió” khi giới thiệu bộ sưu tập MoonSwatch với 11 mẫu đồng hồ đầy màu sắc làm từ nhựa sinh học với bộ máy thạch anh.

Đặc biệt, giao diện của tất thảy đều sở hữu những chi tiết khá tương tự mẫu Speedmaster đình đám của Omega - đồng hồ từng đồng hành cùng các phi hành gia Mỹ đến mặt trăng.

Chỉ riêng năm 2022, hơn một triệu mẫu MoonSwatch đã được bán ra, theo báo cáo tài chính hàng năm gần đây nhất của hãng.

Swatch cho biết thêm rằng những chiếc kim giây bằng hợp kim vàng Moonshine xuất hiện ở mẫu MoonSwatch mới nhất được sản xuất vào kỳ trăng tròn tháng 2.

Bên cạnh đó, hợp kim vàng Moonshine được thương hiệu Omega ra mắt vào năm 2019 như một giải pháp thay thế cho vàng 19 karat truyền thống. Vật liệu này được làm từ hỗn hợp vàng, bạc, đồng và palladium.

Có thể nói, MoonSwatch là đại diện tiêu biểu cho chiến lược độc đáo của Swatch Group AG, tập đoàn đồng sở hữu Omega và Swatch. Theo đó, tập đoàn sẽ thu về nhiều mối quan tâm mới bằng cách sản xuất những sản phẩm mang nét sang trọng nhưng có mức giá bình dân.

Người mua sắm tại cửa hàng Swatch tại Tokyo. Ảnh: Bloomberg.

Người mua xếp hàng thâu đêm

Mission to Moonshine chính thức ra mắt vào ngày 7/3 và được mở bán lần lượt tại Tokyo (Nhật Bản), Zurich (Thụy Sĩ), London (Vương quốc Anh) và Milan (Italy).

Sáng ngày 7/3, đã có khoảng 20 người xếp hàng bên ngoài cửa hàng Swatch tại Zurich. Trong khi đó, ở London, hàng người chờ đợi có xu hướng dài hơn thế.

8h sáng cùng ngày tức 10 tiếng trước khi MoonSwatch mẫu mới được mở bán, 45 người đã xếp hàng bên ngoài khu mua sắm Royal Exchange (London).

Davion, 33 tuổi, ngồi đầu hàng trên một chiếc ghế xếp, chia sẻ rằng mình đã ngủ qua đêm tại đây để mua và bán lại mẫu đồng hồ này. Anh cho hay mình thường bán lại các sản phẩm mới phát hành để kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, Duck Kim, 18 tuổi, cho biết anh đã sở hữu 11 mẫu đồng hồ MoonSwatch màu sắc khác nhau. Mission to Moonshine sẽ là chiếc thứ 12 và anh đã đợi ở đây từ 16h30 ngày hôm trước.

Nhiều người mua tại London (trái) xếp hàng mua đồng hồ từ ngày hôm trước. Ảnh: Bloomberg.

Bạn chỉ có thể mua Mission to Moonshine trực tiếp tại cửa hàng. Ảnh minh họa: Swatch.

Không bán online

Một số nhà sưu tập đồng hồ đã chỉ trích Swatch vì không bán Mission to Moonshine trên các nền tảng trực tuyến.

Nick Hayek, Giám đốc điều hành của Swatch, cho biết chiếc đồng hồ này sẽ chỉ được bán tại các cửa hàng của Swatch. Nguyên nhân là người tiêu dùng cần có trải nghiệm mua sắm trực tiếp sau đại dịch.

Tuy nhiên, việc MoonSwatch tương đối khan hiếm đã dẫn đến việc một số người mua bán sản phẩm trực tuyến với giá thành cao hơn nhiều so với giá bán lẻ được niêm yết.

Thêm vào đó, mức giá của chúng tại thị trường thứ cấp lại chứng kiến sự giảm mạnh do các cửa hàng Swatch đã bổ sung nguồn cung của mình.