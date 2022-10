Xếp hạng sức mạnh các siêu anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh DC

Wonder Woman (Diana) theo nguyên tác là công chúa chiến binh xứ Amazon, được trao sức mạnh từ các vị thần Hy Lạp. Nhờ được thần chiến tranh Ares huấn luyện, cô có khả năng võ thuật hơn người. Đồng thời, Wonder Woman được đánh giá là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất của DC trên Trái Đất. Sức mạnh của cô có được là do các vị thần ban phép nhưng phần lớn kỹ năng cô sở hữu là nhờ sự dạy dỗ của các chiến binh Amazon. Ảnh: Warner Bros. Pictures.