Xếp hàng giữa trời lạnh âm 13 độ C để mua túi Chanel

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều tín đồ thời trang Hàn Quốc vẫn xếp hàng để sở hữu sản phẩm của nhà mốt cao cấp nước Pháp.

Theo Allkpop, hàng chục người đã xếp hàng từ sớm trước các cửa hàng Chanel tại Shinsegae và Lotte (Seoul, Hàn Quốc) trong thời tiết lạnh tới âm 13 độ C.

Lúc 7h30, có khoảng 25 người nhưng tới 10h (30 phút trước khi cửa hàng Chanel mở), hơn 100 người đã xếp hàng tại đây. Nhiều người còn mang cả đệm, dựng lều và túi ngủ để tránh rét.

Tín đồ thời trang Hàn dựng lều trước cửa hàng Chanel. Ảnh: Allkpop.

Các tín đồ này phải xếp hàng để mua những sản phẩm của Chanel trước khi hết hàng. Vì thế, nhiều người cho biết đã đến từ tối hôm trước. Một số người tiết lộ bạn cần tới trước 6h để có vé vào cửa hàng sớm nhất.

Oh (43 tuổi) là một trong những người đến sớm nhất. Anh đợi từ 21h hôm trước và được phát vé số 2 để vào cửa hàng.

"Tôi đến mua một chiếc túi cho bạn gái. Đây là lần đầu tiên tôi xếp hàng thế này. Thật chẳng dễ dàng gì vì thời tiết cũng lạnh nữa. Tôi đã phải nghỉ làm một ngày để đến đây xếp hàng. Lúc này, hàng hóa xa xỉ đang có mức giá tốt nhất. Nó cũng có thể xem là khoản đầu tư vì bạn có thể bán lại sau này", anh nói.

Thị trường hàng xa xỉ ở Hàn Quốc phát triển mạnh. Ảnh: Insider.

Ngoài trường hợp xếp hàng mua đồ cho nhu cầu cá nhân như Oh, nhiều người cũng được thuê làm dịch vụ xếp hàng với mức lương hấp dẫn. Lim (39 tuổi) cho biết anh kiếm được hơn 500 USD chỉ nhờ việc xếp hàng hộ người khác vài lần.

Công ty nghiên cứu Euromonitor báo cáo thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ của Hàn Quốc đã tăng 14,1 tỷ USD (4,6%). Nhóm tuổi của người tiêu dùng mặt hàng này cũng tăng lên khi 50% khách thuộc độ tuổi 20-30.

Các chuyên gia suy đoán việc người Hàn Quốc tiêu thụ nhiều hàng xa xỉ do dịch Covid-19. Lee Eun Hee, giáo sư về chủ nghĩa tiêu dùng tại Đại học Inha giải thích: "Người tiêu dùng đang giải phóng những ức chế và hạn chế do Covid-19 gây ra bằng cách ném tiền vào các mặt hàng xa xỉ. Do số lượng loại hàng này cũng có hạn nên họ khá vui vẻ khi mua chúng. Đó có thể xem như khoản đầu tư".