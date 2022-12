Xếp hàng dài mua vé ở TP.HCM ngày 'Avatar' khởi chiếu

Bom tấn của đạo diễn James Cameron đang gây sốt trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo ghi nhận của Zing, tối 16/12, các hệ thống rạp chiếu phim ở TP.HCM đều đông đúc. Nhiều người xếp hàng dài mua vé để xem Avatar: The Way of Water trong ngày đầu khởi chiếu.