Xếp hàng dài chờ thanh toán ở siêu thị TP.HCM

Số lượng chợ và siêu thị phải tạm đóng cửa tăng lên khiến khách hàng đổ xô đến mua sắm tại các siêu thị còn hoạt động.

Đến siêu thị MM Mega Market (phường An Phú, TP Thủ Đức) từ hơn 17h, chị Thúy Hạnh chỉ mất khoảng 15 phút để chọn mua ít rau củ và trái cây. Tuy nhiên, chị phải xếp hàng mãi đến hơn 18h mới đến lượt thanh toán.

Dù đã đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đầy đủ, chị vẫn rất lo lắng khi thấy lượng người xếp hàng ngày một đông.

Ghi nhận của Zing tối 6/7 tại siêu thị Big C Nguyễn Thị Thập (quận 7) cũng cho thấy tất cả quầy thu ngân đều hoạt động hết công suất, với hàng người chờ đến lượt thanh toán dài hàng chục mét. Người dân mất tới một tiếng đồng hồ để thanh toán. Đến 20h30, các kệ hàng rau củ quả, thịt gà, thịt heo, mì gói... tại đây đã trống trơn.

Hàng người chờ đến lượt thanh toán kéo dài đến khu vực mua hàng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều siêu thị và siêu thị mini khác như Big C Thảo Điền (TP Thủ Đức), VinMart+ Bùi Văn Ba (quận 7)... Thậm chí, Big C Miền Đông (quận 10) còn ngừng nhận khách do bên trong siêu thị đã quá đông người. Một số nơi chỉ cho phép 5 khách vào mua hàng trong cùng thời điểm.

Theo người dân đang mua sắm, do các chợ tự phát và chợ truyền thống đã đóng cửa nên họ chuyển sang đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ trong nhiều ngày. Cá biệt trên địa bàn quận 7, việc siêu thị Lotte Mart vừa tạm dừng hoạt động từ ngày 6/7 khiến người dân đổ xô đến các điểm bán lẻ lân cận.

Chiều cùng ngày, website, ứng dụng mua hàng của một số siêu thị và ứng dụng đi chợ hộ cũng chỉ cho phép đặt mua rất ít loại thực phẩm tươi sống. Trong đó, rau củ quả và thịt heo là những mặt hàng khó mua nhất, kế đến là nhóm hàng thủy hải sản. Thậm chí, hàng loạt cửa hàng Co.opFood trên Grab còn được dán nhãn "tạm đóng cửa" và ghi chú thời gian mở lại vào tối 6/7 hoặc ngày 7/7.

Quầy thịt ở Big C quận 7 trống trơn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ 8h ngày 6/7, chợ đầu mối Bình Điền dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp. Như vậy, 2/3 chợ đầu mối tại TP.HCM đã đóng cửa, trong khi hơn 100 chợ truyền thống và khoảng 60 siêu thị, siêu thị mini cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Hiện Sở Công Thương TP.HCM chỉ đạo tăng cường năng lực cung ứng và đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch tại các điểm bán lẻ còn đón khách, với quan điểm bảo vệ các hệ thống này để giữ vững vai trò cốt yếu trong cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Đồng thời, Sở khuyến khích người dân đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại... thay vì mua hàng trực tiếp nhằm hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở bán lẻ.

Cơ quan này khẳng định nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

Với những khu vực có các điểm bán phải tạm ngưng hoạt động, Sở Công Thương đang phối hợp các hệ thống phân phối lớn và các doanh nghiệp bình ổn thị trường chủ lực tổ chức các điểm bán hỗ trợ. Bên cạnh đó, các chương trình siêu thị mini 0 đồng, chợ nghĩa tình cũng đang được tích cực triển khai tại các vùng cách ly, phong tỏa.