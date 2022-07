Xếp hạng các tác phẩm trong bộ ‘Games of Thrones’

Trong khi háo hức chờ đợi phần tiền truyện “House of the Dragon” phát sóng vào ngày 21/8 tới trên HBO, công chúng có thể tìm hiểu kỹ hơn về 5 cuốn truyện gốc “Games of Thrones".

Trong khi độc giả đang tiếp tục phải chờ đợi cuốn truyện mới Winds of Winter (Những cơn gió mùa đông) phát hành và phần tiền truyện mới House of the Dragon (Gia tộc Rồng) ra mắt trên HBO, các cây viết của trang Oprah Daily đã xếp hạng 5 cuốn sách đầu tiên trong loạt truyện A Song of Ice and Fire (Khúc ca của băng và lửa) của tác giả George R.R. Martin để độc giả có thể tìm lại tình yêu với bảy vương quốc huy hoàng. Cuốn sách nằm ở vị trí số 1 là A Storm of Swords (quyển 3). Ảnh: Oprah Daily. Nếu George R.R. Martin không viết thêm một cuốn sách nào khác thì cuốn sách này sẽ là đỉnh cao tinh thần của A Song of Ice and Fire. Các nhân vật trong hai phần đầu tiên đều đạt đến thời điểm quan trọng trong quyển 3 này. Đặc biệt, Red Wedding (vụ thảm sát để trả thù cho việc nhà Stark hủy hôn ước với nhà Frey), là một trong những phân đoạn nổi tiếng nhất trong bộ truyện và khiến người đọc lần đầu không thể nào quên. George R.R. Martin đã thể hiện được tầm nhìn lớn đối với các tình tiết truyện và kết hợp mọi thứ với nhau một cách kịch tính trong phần ba này. A Game of Thrones (Quyển 1). Ảnh: Oprah Daily. Đây là phần giới thiệu hoàn hảo về âm mưu chính trị và xung đột âm ỉ giữa những người thống trị Westeros. Ngay từ những chương đầu tiên, kịch tính đã xuất hiện khi Jaime Lannister, chìm trong đau đớn của một mối quan hệ độc hại, nhẫn tâm ném đứa trẻ Bran Stark từ cửa sổ tòa tháp xuống. Các nhân vật dần xuất hiện trong những khoảnh khắc đầy bạo lực nhưng cũng thể hiện lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Tác phẩm này thu hút độc giả, khiến họ say mê với những cuộc đấu tranh và xung đột nội tâm sâu sắc của từng nhân vật - điều hiếm thấy trong một bộ truyện giả tưởng. Ban đầu George R.R. Martin dự định A Song of Ice and Fire chỉ gồm ba quyển và quyển 2 sẽ là phần giữa. Quyển này có nhịp độ ổn định, hướng cốt truyện về phía trước và hoàn thành đúng như dự định với tập trước. Trong quyển 2, Tyrion đã có khoảnh khắc huy hoàng của riêng mình khi chỉ huy lực lượng bảo vệ King's Landing và đốt cháy hạm đội của Stannis bằng vũ khí lửa phiên bản Hy Lạp tự chế. Cô gái nhỏ Arya mạnh mẽ cũng dần bước đi trên con đường của một sát thủ với quá trình huấn luyện đầu tiên. Tiếp theo là A Dance with Dragons (Quyển 5). Ảnh: Oprah Daily. Đây là phần truyện đưa tác phẩm dần trở lại lộ trình sau hàng loạt cao trào trong cuốn 3 (vốn được dự định là phần cuối cùng). Phần truyện này tập trung nhiều vào nhà Targaryen và con đường tìm kiếm đỉnh cao trở lại. Tuy nhiên, tập này xuất hiện một số phần cốt truyện nhàm chán và thừa thãi như chuyện tình lãng mạn của Tyrion và Penny hay sự xuất hiện ngắn ngủi của Quentyn Martell. Dù vậy, nhiều nhân vật vẫn được đưa vào các tình huống gay cấn và độc giả đã phải chờ đợi hơn một thập kỷ để đón đọc cách giải quyết tình huống của tác giả. Xếp cuối cùng là cuốn A Feast for Crows (quyển 4). Trong quyển này, những nhân vật được yêu thích như Daenerys Targaryen, Jon Snow và Tyrion Lannister hoàn toàn vắng mặt. Về tổng thể, quyển 4 giống một tác phẩm tạo sự chuyển tiếp trong bộ truyện, tạo tiền đề cho các nhân vật quay trở lại câu chuyện. Đây là một cách chuyển hướng tình tiết, gây khó chịu cho độc giả khi cốt truyện xuyên suốt ba tập đầu tiên đã vấp phải bế tắc.