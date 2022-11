Xếp hạng ác nhân Giai đoạn 4 Vũ trụ điện ảnh Marvel

Green Goblin là một nhà khoa học quân sự bị dày vò bởi một nhân cách tàn bạo trong đầu. Trở lại trong No Way Home, Green Goblin/Norman Osborn tiếp tục là một ác nhân có nội tâm phức tạp và khó đoán. Hắn đã lừa được Peter để thăm dò về chiều không gian mà mình đang ở. Hạ sát dì May và tham vọng ở lại chiều không gian này mãi mãi. Peter và các Spider-Man đã rất khó khăn để khống chế và chữa khỏi cho Norman. Ông tỉnh dậy với nỗi sợ hãi và bối rối khi nhận ra mình đã làm những gì. Ảnh: Marvel Studios.