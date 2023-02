Xếp 7 quả dứa quanh văn phòng nhằm thay đổi phong thủy

Phong thủy, một phương pháp được thiết kế nhằm cải thiện cuộc sống một người bằng cách sắp xếp môi trường xung quanh, từ lâu đã phổ biến tại các trung tâm tài chính châu Á.

Tsoi Sze Long, một chuyên gia phong thủy ở Hong Kong (Trung Quốc), cho biết ngày càng nhiều người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tìm đến ông, Wall Street Journal đưa tin.

Người đàn ông này sẽ giúp khách hàng quyết định xem nên giữ đồ vật nào xung quanh, dùng loại ánh sáng gì hay thậm chí họ nên ngồi ở đâu trong văn phòng.

Đầu năm nay, ngành phong thủy đặc biệt nhộn nhịp khi nhiều văn phòng mở cửa trở lại sau thời gian tạm đóng vì đại dịch.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính sẵn sàng nhận mọi sự giúp đỡ có thể để vực dậy thị trường chứng khoán Hong Kong sau giai đoạn tồi tệ năm 2022.

Một chu kỳ phong thủy mới đã bắt đầu vào ngày 28/1, đồng nghĩa mọi người cần lắp đặt các thiết bị liên quan đến nước, treo những tác phẩm nghệ thuật có màu sắc cụ thể và suy nghĩ cẩn thận về việc sử dụng cửa nào khi ra vào văn phòng.

Ở tiền sảnh của tòa nhà Ngân hàng Thương mại Thượng Hải ở Hong Kong, 7 quả dứa ngồi cách đều trên những bậc thang khác nhau, nơi có dòng nước chảy nhẹ nhàng.

Theo chuyên gia phong thủy của ngân hàng, loại trái cây này là biểu tượng cho sự thịnh vượng, còn hướng dòng nước chảy sẽ giúp tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Ngoài chú ý hướng cửa sổ, Brian Ho, Giám đốc điều hành của Frontier Financial Advisory Services, đã treo một tờ giấy được cho là có thể hút tài lộc và đặt một tác phẩm điêu khắc ngựa, tượng trưng cho quyền lực trên bàn làm việc. Ảnh: Elaine Yu/Wall Street Journal.

David Kwok, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, cho biết ngân hàng ủng hộ phong cách trang trí tự nhiên của chuyên gia, Sử dụng thực vật và cây cối có thể giúp nâng cao tinh thần của nhân viên. Khách hàng cũng thích những món đồ phong thủy này.

Văn phòng nghiên cứu của công ty Maybank Securities Singapore quyết định tập trung vào 2 yếu tố đặc biệt tốt lành trong năm nay - nước và hướng nam.

Do đó, các nhân viên đã di chuyển bình nước từ góc đến giữa phòng làm việc, và xoay thiết bị về hướng nam. Thilan Wickramasinghe, trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty, hoan nghênh sự thay đổi này.

Gần đây, Chow Hon Ming, chuyên gia phong thủy thường tư vấn cho các công ty tài chính, đã hướng dẫn một ngân hàng và một công ty chứng khoán đặt những đồ vật có màu đỏ, chẳng hạn như tấm thảm hoặc đèn lồng, ở hướng nam của phòng làm việc.

Theo ông, hướng nam liên quan đến sự giàu có, thịnh vượng năm nay. Trong khi đó, hướng đông nam không tốt lắm, dễ dẫn đến bệnh tật và nguy cơ bị kiện tụng. Ông Chow khuyên nhân viên nên tránh khu vực đó của văn phòng.

Ngoài ra, một tấm thảm màu vàng được đặt ở phía tây văn phòng để giúp quá trình thăng tiến suôn sẻ, trong khi các cốc nước có thể chống lại nguồn năng lượng xấu, dễ gây tranh cãi ở phía đông bắc.

“Ngạc nhiên nhất là một số công ty mà tôi không bao giờ ngờ tới lại chủ động xem xét phong thủy và quyết định thử. Tôi có cảm giác rằng họ đã thử mọi cách, nên chẳng tội gì không thử nốt phong thủy”, Thierry Chow, con gái ông Chow, cũng là một chuyên gia phong thủy, chia sẻ.

Thierry Chow (35 tuổi) thích cập nhật “diện mạo mới” cho phương pháp phong thủy hàng nghìn năm tuổi. Thay vì những món đồ xưa cũ, cô chọn đèn muối Himalaya, đồng hồ vàng, nến, cùng hoa tulip và hoa loa kèn cho những khách hàng của mình, bao gồm các thương hiệu thời trang và nhà ngoại giao.

Trong khi đó, mỗi thành viên ban quản lý cấp cao của công ty tư vấn Frontier Financial Advisory Services Ltd. (Hong Kong) đều có một chiếc cồng trong văn phòng riêng. Chuyên gia phong thủy yêu cầu họ gõ cồng 3 lần/ngày trước khi vào làm việc, nhằm báo hiệu một khởi đầu mới.

Brian Ho, giám đốc điều hành, đôi khi quên nghi thức đó. Mùa xuân này, ông Ho sẽ chuyển đến một chỗ ngồi khác đã được chuyên gia phong thủy lựa chọn cẩn thận. Cửa sổ căn phòng được khéo léo tạo bởi một tòa nhà cao tầng bên trái và một công trình kiến trúc thấp bên phải, để lộ tầm nhìn rộng mở ở giữa nhằm mục đích giúp dòng tiền chảy vào.

Về phần mình, Justin Chan (28 tuổi), cộng tác viên nghiên cứu cổ phiếu tại công ty CLSA, hy vọng sự quan tâm đến phong thủy của anh sẽ được đền đáp trong năm nay.

Anh đã sử dụng la bàn trên điện thoại nhằm xác định vị trí cực nam trong nhà - phòng khách. Anh dự định sẽ mở cửa sổ của căn phòng này suốt cả năm, trừ khi trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

“Ý tưởng là để tiền thổi vào nhà từ hướng nam, nên càng nhiều gió càng tốt. Hiện tôi chưa cảm nhận được sự thay đổi, nhưng tôi hy vọng có sự chuyển biến vào tháng 3 tới, trong mùa thưởng quý”, anh nói.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.