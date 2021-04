Xem xét trách nhiệm BN 2585 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly khu vực liên quan BN 2585 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cơ quan công an đang xem xét trách nhiệm hình sự người này.

Tối 8/4, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết địa phương đã gỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối khu vực ở đường D35 thuộc khu dân cư Việt Sing, khu phố 4 phường An Phú, thành phố Thuận An.

Theo ông Tâm, việc dỡ bỏ được thực hiện sau khi tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2585 có kết quả âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 2585 vẫn đang được điều trị.

Cơ quan chức năng xác định người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép và đang xem xét trách nhiệm hình sự người này.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc Covid-19, ngày 25/3 lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phải tiến hành phong tỏa khu vực đầu đường D35, điểm đầu giao nhau với D19 và điểm cuối giao nhau với đường D16.

Sau khi làm việc, cơ quan chức năng xác định người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Tây Ninh rồi đến Bình Dương. Quá trình làm việc, người này khai báo không trung thực các thông tin gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết F1,F2 để phòng, chống dịch bệnh.

Cơ quan công an đang xem xét trách nhiệm hình sự hành vi nhập cảnh trái phép và che giấu thông tin dịch bệnh đối với người Trung Quốc này.