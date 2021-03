Xem xét kỷ luật cô giáo uống bia với học trò ở Thanh Hóa

Bà Mã Thị Diệp, Hiệu Trưởng trường THCS Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết sẽ xem xét kỷ luật giáo viên uống bia cùng học sinh và quay clip đưa lên Facebook.

Bà Diệp cho biết sau khi xuất hiện đoạn clip quay cảnh một nhóm học sinh đang cùng cô giáo uống bia đăng tải lên mạng xã hội, các phụ huynh của trường THCS (có con em mình) đã làm đơn gửi cơ quan công an.

Người cùng uống bia với học sinh và quay clip là cô Nguyễn Thị X., giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, trường THCS Ngư Lộc.

Trường THCS nơi cô X. giảng dạy.

Sau khi có thông tin trên, công an huyện đã vào cuộc và đã mời cô Xuyến lên làm việc. Công an huyện đã bàn giao cho công an xã hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính theo quy định.

Cũng theo bà Diệp, sau khi có kết luận xử lý hành chính từ phía công an, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp kỷ luật và sẽ có hình thức kỷ luật đối với giáo viên này.

Bà Nguyễn Thị X. thừa nhận, có việc cùng uống bia với học sinh ngay tại nhà mình.

Theo bà, ngày mùng 10 tết (ngày nghỉ) một số em học sinh đến nhà chơi.

"Khi tôi đang vào trong lấy đồ ăn thì ở ngoài các em đã mở bia chúc nhau. Hỏi các em bia lấy ở đâu thì các em nói các em mang tới, chứ tôi không lấy cho các em uống. Tại cơ quan công an, tôi thừa nhận sai vì để cho các em uống bia tại nhà mình, chứ tôi không tổ chức cho các em uống bia”, bà X. cho biết.

Liên quan tới đoạn clip được đưa lên trang Facebook, bà X. cho rằng, bà là người trực tiếp quay.

“Tuy nhiên, mục đích của tôi là đưa lên trang cá nhân của mình ở chế độ riêng tư lưu lại. Do sơ suất nên tôi để chế độ công khai. Khi phát hiện ra, tôi đã xóa đi, nhưng đã bị người khác copy lại. Dù sao đi nữa thì tôi cũng sai và xin lỗi tới mọi người vì đã làm ảnh hưởng tới nhà trường và ngành giáo dục”, bà X. chia sẻ.

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 7 phút quay cảnh nhóm học sinh (cả nam và nữ) uống bia do chính cô giáo quay và đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào chiều ngày 21/2 khiến nhiều phụ huynh bất bình.