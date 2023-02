Xem xét cho cơ sở bảo dưỡng ôtô tham gia khâu đăng kiểm

Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu cơ chế để các cơ sở bảo dưỡng cấp cao của hãng ôtô được tham gia hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Sau "đại án" khiến hàng loạt cán bộ của ngành bị tạm giam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu áp dụng cơ chế mới để giúp việc đăng kiểm phương tiện thuận tiện, tránh tái diễn tiêu cực.

Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Cục cho biết sẽ đề xuất một số nội dung cần sửa đổi trong việc thành lập trung tâm đăng kiểm; công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động kiểm định; kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới...

Sửa quy định gấp

Một số cơ chế mới sẽ được Cục Đăng kiểm nghiên cứu áp dụng như miễn kiểm định lần đầu với xe mới; tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra, xử phạt của lực lượng thanh tra, CSGT trong hoạt động kiểm định; tăng cường phân cấp quản lý cho các cơ quan địa phương...

Một cơ sở bảo dưỡng ôtô cấp 3S trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Ảnh: Hyundaiphamvandong.

Đặc biệt, Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu, xây dựng phương án để cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô cấp 3S, 4S của các nhà sản xuất ôtô chính hãng được thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới.

Cơ sở bảo dưỡng ôtô 3S, 4S là những trụ sở lớn của hãng xe được tích hợp nhiều chức năng. Trong đó, trung tâm 3S đáp ứng 3 chức năng: Sales (bán hàng) - Service (dịch vụ sửa chữa) - Spare parts (cung cấp phụ tùng). Cấp 4S sẽ có thêm Spray-paint (sơn vỏ).

Thời gian qua, ý tưởng cho các cơ sở bảo dưỡng của hãng xe tham gia khâu đăng kiểm từng được bàn thảo và gây tranh cãi trong giới tài xế. Một số người gọi đây là ý tưởng hay, tận dụng được trang thiết bị sẵn có tại các hãng xe. Một số khác lại lo ngại "thẩm quyền kiểm định" sẽ khiến hãng xe làm khó tài xế, ép họ phải sử dụng phụ tùng chính hãng thay vì phụ tùng của bên thứ ba.

Trước đó, cuối năm 2022, Cục Đăng kiểm được Bộ GTVT giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư trong lĩnh vực kiểm định và lên trình Bộ trong tháng 5/2023.

Tuy nhiên, do những bất cập được phát hiện trong lĩnh vực, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đăng kiểm tập trung biên soạn dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021, trình gấp lên Bộ GTVT trong tháng 2 năm nay.

Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT quy định chi tiết về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô. Đây là hành lang pháp lý cần phải điều chỉnh nếu Cục Đăng kiểm muốn triển khai những cơ chế mới như việc miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với ôtô xuất xưởng.

Tình trạng quá tải đăng kiểm tạm lắng

Gần 2 tháng từ khi bùng phát bê bối trong lĩnh vực đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tình trạng quá tải tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và TP.HCM đã hạ nhiệt.

Tại Hà Nội có 19 trung tâm đang hoạt động và 12 trung tâm dừng hoạt động. Trong đó, các trung tâm cho biết đến 17h đã xử lý hết xe, không còn tình trạng quá tải.

Tại TP.HCM, 12 trung tâm đang hoạt động và 7 trung tâm dừng hoạt động. Tình trạng quá tải cũng không còn. Một số trung tâm còn ghi nhận xe đến đăng kiểm chỉ ở mức thấp.

Tính đến 17h ngày 30/1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động và 37 trung tâm dừng hoạt động. Trong đó, 29 trung tâm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm dừng do không đủ điều kiện hoạt động.

Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm cho biết đã chỉ đạo các đơn vị không máy móc hoặc lợi dụng để làm khó người dân khi đến kiểm định; nhân lực ngành phải nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tính sáng tạo, tìm ra các giải pháp hiệu quả để giảm ùn tắc, khó khăn, phiền hà.

Để bù đắp lượng nhân lực thiếu hụt do vướng lao lý, Cục Đăng kiểm sẽ tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đăng kiểm viên để bổ sung, thay thế cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian tới; đồng thời đề nghị trung tâm đăng kiểm có chế độ chính sách phù hợp để đảm bảo đời sống cho đăng kiểm viên và nhân viên đơn vị.