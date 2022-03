'Xem video trên FPT Play trong lúc sạc VF e34 thực sự thư giãn'

Việc tiên phong tích hợp ứng dụng FPT Play trên VinFast VF e34 mang đến nhiều tiện ích, giải quyết nhu cầu giải trí của người dùng những lúc xe dừng đỗ trong thời gian dài.

Anh Trần Đức Hùng (Hà Nội) là một trong những người nhận xe VinFast VF e34 sớm nhất. Ôtô điện không những giúp anh tiết kiệm một khoản chi phí nhiên liệu đáng kể mỗi tháng so với xe xăng, mà còn mang đến nhiều tiện ích công nghệ khó tìm thấy ở các dòng phổ thông. Một trong số đó là ứng dụng FPT Play được tích hợp trên chiếc xe anh sử dụng hàng ngày.

- VinFast VF e34 là chiếc ôtô phổ thông đầu tiên tích hợp ứng dụng FPT Play. Anh thấy thế nào về tiện ích này?

- Trước đây, tôi chủ yếu dùng điện thoại để giải trí mỗi khi dừng đỗ xe trong thời gian dài, đặc biệt là xem truyền hình và phim ảnh. Việc này trở nên tiện lợi hơn khi VinFast VF e34 tích hợp ứng dụng FPT Play. Tôi có thể xem rất nhiều nội dung giải trí yêu thích trong một không gian rộng rãi, thoải mái, trên màn hình lớn và hệ thống âm thanh hay hơn.

Anh Trần Đức Hùng và vợ nhận xe VF e34 tại nhà máy VinFast Hải Phòng.

Các mẫu xe khác không có ứng dụng giải trí phong phú như VinFast VF e34, nên nhiều người chọn phương án "độ" màn hình Android. Tôi không thích vậy. Thứ nhất, màn hình Android nhanh xuống cấp theo thời gian. Thứ hai, việc động chạm đến hệ thống điện khiến tôi không yên tâm. Dùng hàng chính hãng chuẩn chỉnh hơn nhiều.

- Theo anh, ứng dụng FPT Play trên VinFast VF e34 sẽ hữu ích trong những trường hợp nào?

- Công việc của tôi liên quan đến thủ tục giấy tờ nên thường xuyên phải ngồi nghỉ trên ôtô 1-2 tiếng để chờ đợi. Đó là lúc tôi sử dụng FPT Play nhiều nhất kể từ khi mua VinFast VF e34.

Một vài lần khác, tôi xem trong lúc chờ sạc pin ở các trạm sạc của hãng. Thực tế, đây có lẽ tình huống phổ biến nhất với nhiều người dùng VF e34. Thời gian sạc có thể kéo dài từ vài chục phút tới cả tiếng, ngồi trên xe chờ vừa thoải mái, vừa thư giãn với các nội dung giải trí trên FPT Play.

Ngoài ra, gia đình tôi có sở thích cắm trại. FPT Play chính là lựa chọn lý tưởng để cả nhà cùng xem phim trong những chuyến đi chơi xa. Nếu sử dụng điện thoại, mỗi người phải xem riêng, không khí không thể đầm ấm như khi cùng xem một màn hình lớn và bàn luận về bộ phim hay.

- Theo anh, tích hợp một ứng dụng xem phim, truyền hình trên ôtô có phản khoa học?

- Sử dụng an toàn hay không là do bản thân người dùng. Ứng dụng FPT Play cũng chỉ là một công cụ được tích hợp trên xe. Con người sử dụng công cụ đó ra sao mới là yếu tố quyết định. Ví dụ, sử dụng điện thoại khi đang lái xe gây mất tập trung, thiếu an toàn, nhưng ai cũng phải mang theo người. Điều cốt lõi là không sử dụng khi đang lái xe.

Hiểu rõ tâm lý và thói quen của khách hàng nên các kỹ sư của VinFast cũng thiết lập để ứng dụng không sử dụng được khi xe đang chạy. Họ đã tính toán đầy đủ cho sự an toàn của người dùng rồi.

Anh Hùng sử dụng ứng dụng FPT Play trên ôtô điện VinFast VF e34.

- Anh nghĩ sao về tương lai của những dịch vụ giải trí tích hợp trên ôtô như FPT Play và VinFast VF e34 đang làm?

- Tôi sử dụng dịch vụ của FPT Play hơn một năm nay, đăng ký gói VIP giá 1,176 triệu đồng/năm, dùng được tối đa 5 thiết bị. Nhà tôi có 3 TV, một điện thoại và suất còn lại đăng nhập trên chiếc VinFast VF e34 này.

So với các dịch vụ khác, FPT Play vượt trội về nhiều mặt, như số kênh phong phú, kho nội dung đa dạng, lượng phim ảnh đồ sộ, chất lượng cao, chưa kể những tính năng tiện ích khác.

FPT Play đang đi đầu xu hướng tích hợp ứng dụng xem truyền hình và phim ảnh trên ôtô. Điều này vừa góp phần giúp ôtô và điện thoại hòa làm một, vừa tiếp cận được tệp khách hàng mới - những người có nhu cầu cầu giải trí trên xe khi rảnh rỗi.

Trong tương lai, khi các dòng xe được trang bị khả năng tự lái, tôi tin nhu cầu xem truyền hình và phim ảnh trên ôtô sẽ bùng nổ. Có nhiều thời gian rảnh, chắc hẳn người dùng sẽ tìm đến những ứng dụng giải trí như FPT Play