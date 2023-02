Xem TV nhiều có thể khiến con bạn biến thành 'cot potato'

Trẻ xem TV quá nhiều có thể mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, béo phì, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề sức khỏe khác.

Cot potato /kɒt pəˈteɪ.təʊ/ (danh từ): (Tạm dịch) Em bé nghiện xem TV

Định nghĩa:

Macmillan Dictionary định nghĩa cot potato là đứa trẻ dành rất nhiều thời gian để xem TV. Trong đó, cot có nghĩa là cái cũi cho trẻ em, potato liên quan việc nhiều người vừa xem TV vừa ăn snack khoai tây.

Thuật ngữ này thịnh hành vào năm 2006, khi nhiều người bắt đầu thảo luận về BabyFirstTV - kênh truyền hình 24h ra mắt tại Mỹ, dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhà sản xuất tuyên bố các chương trình phù hợp với nhu cầu giáo dục và phát triển của trẻ, đồng thời quảng bá kênh này có thể mang lại những trải nghiệm độc đáo cho cha mẹ.

Tuy nhiên, BabyFirstTV lại gây ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người lo ngại việc trẻ xem TV quá nhiều sẽ gây ra chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, béo phì và dần biến các bé thành củ khoai tây chỉ biết nằm một chỗ xem TV.

Tháng 2/2007, nhà tâm lý học, TS Aric Sigman công bố một báo cáo, xác định 15 tác động tiêu cực của TV đối với trẻ. Từ báo cáo đó, TS khuyến nghị trẻ nhỏ hoàn toàn không nên xem TV.

Theo Macmillan Dictionary, thuật ngữ cot potato là một "biến thể" của couch potato - thuật ngữ nói về một người không chịu tập thể dục, cả ngày dành quá nhiều thời gian chỉ để xem TV. Ngoài cot potato và couch potato, tiếng Anh còn một số thuật ngữ liên quan như mouse potato (người dành nhiều thời gian dùng máy tính lướt mạng), baked potato (người dành nhiều thời gian xem TV và hút thuốc).

Ứng dụng của cot potato trong tiếng Anh:

- My little brother turned into a real cot potato since he subscribed to a YouTube channel.

Dịch: Em trai tôi trở thành một đứa "nghiện" TV thực thụ khi em đăng ký một kênh trên YouTube.

- Parents who plonk their little ones in front of the small screen just a bit too often should watch out, you may unwittingly be helping to create a 21st-century generation of cot potatoes.

Dịch: Các cha mẹ thường xuyên cho con dán mắt vào màn hình TV nên cẩn thận, các bạn có thể đang vô tình tạo ra một thế hệ "nghiện" TV của thế kỷ 21.