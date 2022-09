Xem trước thiết kế Suzuki Swift 2023

Về ngoại hình, bản phác thảo cho thấy Suzuki Swift mới không có quá nhiều khác biệt so với thế hệ hiện hành. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là thiết kế đèn trước vuông vắn và hầm hố hơn, được đặt thấp dưới nắp capo thay vì cắt ngang. Cột C được làm dày hơn và sơn đen giống với phần mui. Tay nắm cửa sau nằm bên hông cửa, không còn kiểu ẩn sau cột C như trước đây.