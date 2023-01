Xem trực tiếp lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023 trên FPT Play

Lễ trao giải năm nay đánh dấu cột mốc 80 năm của Golden Globe Awards. Sự kiện được tường thuật trực tiếp và độc quyền trên hệ thống FPT Play vào 8h sáng11/1.

Quả cầu Vàng (Golden Globe Awards) là giải thưởng điện ảnh thường niên do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) tổ chức. Được khởi xướng từ năm 1943, Quả cầu Vàng không ngừng vinh danh các cống hiến xuất sắc của ngành giải trí trong và ngoài nước Mỹ. Nhờ đó, sự kiện này trở thành giải thưởng điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn, với số lượng người xem xếp vị trí thứ ba tại Mỹ, chỉ sau giải Oscar và Grammy.

Năm nay, lễ trao giải sẽ tiếp tục diễn ra tại điểm hẹn truyền thống - khách sạn Beverly Hills, được truyền hình trực tiếp tới hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, sự kiện được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên hệ thống FPT Play bắt đầu từ 8h sáng 11/1.

Ban tổ chức cũng cho biết người thay thế rapper Snoop Dogg trong vai trò dẫn chương trình là diễn viên hài độc thoại Jerrod Carmichael. Khiếu hài hước và góc nhìn mới mẻ của Jerrod được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho lễ trao giải đã bước sang tuổi 80.

Trước thềm sự kiện, loạt sao Hollywood bao gồm các minh tinh, đạo diễn nổi tiếng đã xác nhận tham dự. Trong đó có thể kể đến huyền thoại Quentin Tarantino, danh hài Tracy Morgan, các diễn viên Ana de Armas, Ana Gasteyer, Natasha Lyonne, Hilary Swank, Glen Powell, Jay Ellis, Mo Brings Plenty, Regina Hall và Salma Hayek Pinault…

Quả cầu Vàng 2023 thu hút 115 tác phẩm phim từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, đến từ các thị trường điện ảnh đang phát triển như Namibia, Kyrgyzstan và Nepal. Điều này cho thấy nỗ lực lấy lại uy thế của HFPA thông qua mở rộng các tiêu chí đánh giá. Sau hai năm tổ chức nhỏ gọn do tác động của dịch Covid-19, sự kiện năm nay được kỳ vọng lấy lại được sự hoành tráng, rực rỡ vốn có.

Tâm điểm của sự kiện là phần trao giải cho 27 hạng mục lớn nhỏ, được xét duyệt từ danh sách rút gọn gồm 135 đề cử. Đây là cơ hội hiếm hoi để các ngôi sao của cả màn ảnh lớn lẫn màn ảnh nhỏ cùng đứng chung sân khấu, tạo nên sức hút riêng của giải thưởng này.

Bên cạnh đó, đánh giá của HFPA được cho là có nhiều điểm chung với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Phim xuất sắc nhất tại Quả cầu Vàng cũng thường đăng quang tại lễ trao giải Oscar tổ chức hai tháng sau đó.

Trong danh sách chính thức, bộ phim The Banshees of Inisherin của đạo diễn - biên kịch Martin McDonagh đang nhận được nhiều sự chú ý hơn cả với 8 đề cử ở các hạng mục quan trọng; chưa nói đến 3 đề cử diễn viên phụ và một đề cử nhạc phim. Phim còn có mặt tại cả đề cử phim điện ảnh (ca hài kịch), kịch bản, đạo diễn và nam diễn viên chính xuất sắc. Theo sau là Everything everywhere all at once (Mọi thứ ởmọi nơi cùng một lúc) với 6 đề cử.

Everything everywhere all at once của Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy nhận 6 đề cử.

Tại hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, sự chú ý đổ dồn về tác phẩm Decision to leave (Quyết tâm chia tay) có sự góp mặt Thang Duy. Bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook sẽ cạnh tranh cùng 4 ứng viên All quiet on the western front (Đức), RRR (Ấn Độ), Argentina, 1985 (Argentina) và Close (Bỉ). Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp xứ sở kim chi có phim trong danh sách đề cử chính thức, sau Parasite (2020), Minari (2021) và Squid game (2022).

Hạng mục nam chính xuất sắc mảng chính kịch sẽ chứng kiến màn so găng giữa hai ứng viên tiềm năng Austin Butler (phim Elvis) và Brendan Fraser (phim The Whale). Trong khi đó, hạng mục nữ chính xuất sắc sẽ khó đoán hơn vì những màn hóa thân ngang sức ngang tài của Cate Blanchett trong phim Tár hay Michelle Williams trong The fabelmans.

Michelle Williams được đánh giá là ứng viên tiềm năng ở hạng mục nữ chính xuất sắc mảng phim chính kịch.

Mới đây, HFPA cũng đã công bố chủ nhân hai giải thưởng phụ Cecil B. deMille và Carol Burnett. Năm nay, giải cống hiến trọn đời Cecil B. deMille sẽ thuộc về nghệ sĩ gạo cội Eddie Murphy - người 6 lần được đề cử giải Quả cầu Vàng và một lần đoạt giải trong phim Dreamgirls năm 2006.

Trong khi đó, đạo diễn nổi tiếng của loạt series Glee và American horror story - Ryan Murphy sẽ nhận được chiếc cúp Carol Burnett - giải vinh danh thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình.