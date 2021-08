Thêm nhiều tranh nghệ thuật xuất hiện trên TV Samsung

Nhiều tác phẩm nghệ thuật của các danh họa Áo như Gustav Klimt, Egon Schiele sắp xuất hiện trên dòng TV khung tranh The Frame của Samsung.

Samsung công bố hợp tác với bảo tàng Belvedere (Áo) để bổ sung 17 tác phẩm nghệ thuật từ 9 danh họa nổi tiếng lên dòng TV The Frame.

Một buổi triển lãm được tổ chức tại bảo tàng để trưng bày tác phẩm của họa sĩ Gustav Klimt, loạt tranh nổi bật của các thời kỳ Biedermeier, Baroque, Vienna và trường phái ấn tượng Paris (Pháp) vào cuối thế kỷ XIX.

Những tác phẩm được trình chiếu trên The Frame, dòng TV có thiết kế giống khung tranh của Samsung.

Bức tranh của các danh họa Áo sẽ xuất hiện trên dòng TV The Frame. Ảnh: Samsung.

“Cùng với Samsung, chúng tôi mang nghệ thuật đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm nhìn về nghệ thuật cho mọi người”, Wolfgang Bergmann, Giám đốc tài chính Belvedere cho biết việc chiêm ngưỡng tranh trên TV The Frame có thể truyền cảm hứng cho người dùng đến xem bản gốc tại bảo tàng.

Người dùng TV The Frame có thể truy cập 17 tác phẩm từ bảo tàng Belvedere trên Art Store. Xuất hiện lần đầu từ năm 2017, đây là dịch vụ trả phí cho phép sử dụng những bức tranh nổi tiếng làm màn hình chờ khi TV không hoạt động.

Theo Samsung, Art Store đang có hơn 1.500 tác phẩm nghệ thuật từ 42 quốc gia khác nhau với chất lượng 4K. Một số tác phẩm từ bảo tàng Belvedere sắp được cập nhật trên Art Store như The Kiss của Gustav Klimt, Windows của Egon Schiele, Early Spring in the Wienerwald của Ferdinand Georg Waldmüller hay Blooming Poppies của Olga Wisinger-Florian.

Người dùng TV The Frame có thể truy cập những bức tranh thông qua Art Store. Ảnh: Samsung.

Người dùng cũng có thể chọn tác phẩm từ nhiều phòng trưng bày trên thế giới như bảo tàng Prado ở Madrid (Tây Ban Nha), bảo tàng Albertina ở Vienna (Áo), Tate Modern tại London (Anh), bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan), bảo tàng Hermitage tại Saint Petersburg (Nga) và LUMAS.

Khi vào chế độ chờ, TV The Frame sẽ ghi nhận thông số ánh sáng và màu sắc xung quanh, giúp hình ảnh trên màn hình trông như khung tranh thực. Người dùng cũng có thể chiếu hình ảnh ưa thích từ smartphone lên TV thông qua ứng dụng SmartThings. Thiết bị còn cung cấp nhiều tùy chọn khung tranh để đồng bộ nội thất của căn nhà.