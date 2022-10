Xem tivi quá nhiều dễ khiến vòng eo to hơn

Nhiều thói quen hàng ngày tưởng như vô hại nhưng lại khiến vòng eo của bạn dần lớn hơn và gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Xem tivi quá nhiều là một trong số đó.

Xem tivi quá nhiều khiến cơ thể ít vận động, dễ dẫn đến tăng cân. Ảnh: Clinical advisor.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (thuộc WHO), vòng eo lớn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và các bệnh ung thư liên quan đến béo phì như ung thư thực quản, túi mật, tuyến tiền liệt, dạ dày, thận, gan, tuyến tụy và buồng trứng.

Hartford HealthCare cũng chỉ ra nếu số đo vòng eo từ 40 inch trở lên, bạn có nguy cơ cao gặp các vấn đề trên.

Thậm chí béo phì còn làm tăng nguy cơ tái phát ung thư sau khi điều trị, gây ảnh hưởng hệ thống miễn dịch và sự trao đổi chất của cơ thể theo cách gây ra các vấn đề về ung thư, theo TS Peter Yu, Tổng giám đốc Viện Ung thư Hartford HealthCare.

Thông thường, chỉ số BMI của người bình thường từ 18,5 đến 24,9. Nếu chỉ số BMI từ 30 trở lên, bạn đang béo phì. Đồng nghĩa với việc nếu bạn có vòng bụng trên 40 inch, bạn phải dành thời gian để giảm cân và giảm các nguy cơ sức khỏe khác.

“Cân bằng năng lượng là phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Giảm lượng calo và tăng cường tập thể dục giúp bạn giảm cân nhanh hơn việc thực hiện một trong hai”, TS Yu nói.

Trao đổi với Eat This, Not That, vị chuyên gia chỉ ra một số thói quen hàng ngày khiến vòng eo lớn hơn và cách để cải thiện chúng.

Bạn ăn quá nhiều đường mà không hề hay biết

Rất có thể, bạn đang tiêu thụ đường nhiều hơn mức bạn thấy. Đường ẩn chứa trong nhiều thực phẩm bạn yêu thích, thậm chí ẩn trong cả những thực phẩm được coi là lành mạnh như thanh protein kết hợp granola, sữa chua, ngũ cốc ăn sáng, nước tăng lực và nước ép trái cây.

Ăn quá nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, bạn hãy hạn chế lượng đường hàng ngày. Ngoài ra, bạn cần lưu ý đến thành phần khi mua thực phẩm.

Một số thực phẩm gắn mác lành mạnh vẫn có thể chứa đường. Ảnh: Kellyneil.

Bạn đang uống quá nhiều rượu

Hầu hết mọi người thường thưởng thức 1-2 ly rượu trong bữa tối. Nghiên cứu cũng chỉ ra uống rượu vang đỏ có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim, theo Healthline.

Tuy nhiên, đồ uống có cồn thường chứa nhiều calo. Một ly rượu ngọt bất kỳ có thể chứa tới 160 calo. Việc uống quá nhiều dễ dẫn đến tăng cân quá mức cùng các tình trạng sức khỏe khác. Khi cắt giảm rượu, bạn sẽ thấy bụng mình có sự khác biệt.

Ăn uống không điều độ

Duy trì chế độ ăn uống không điều độ góp phần làm tăng chất béo nội tạng, ảnh hưởng đến vòng eo và sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Jenny Craig, mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng và ung thư vú, bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng mức độ căng thẳng. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua một số bữa ăn nhưng ăn nhiều hơn ở những bữa khác.

Bạn đang xem tivi quá nhiều

Bạn thích xem các chương trình truyền hình, tuy nhiên, việc ít vận động trong thời gian dài chắc chắn là điều không tốt. Thực tế, nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng, ĐH Minnesota (Mỹ) chỉ ra việc xem tivi trong 1,5 giờ sẽ tạo ra khoảng 3,5 cm khối mỡ thừa ở bụng.

Bạn cần có thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, tâm trí cần được thư giãn và nạp năng lượng sau một tuần bận rộn, tuy nhiên, hãy lựa chọn các hoạt động lành mạnh hơn.

Thay vì thư giãn trên ghế như thường lệ, hãy cân nhắc tham gia một số hoạt động thể chất. Bạn có thể thắp vài ngọn nến và tập yoga, ra ngoài đi dạo trong khi nghe sách nói hoặc dắt cún cưng đi bộ đường dài.

Bạn không tập thể dục

Tương tự, không tập luyện thường xuyên có hại cho sức khỏe và kích thước vòng eo của bạn. Đi bộ nhanh hoặc dành một giờ mỗi ngày để tập thể dục là cách để giảm béo.

Một nghiên cứu với những người thừa cân chỉ ra bật nhảy lên xuống ở cầu thang 2 lần/ngày trong vòng 5 phút liên tục giúp giảm khoảng 3,3 kg trọng lượng cơ thể chỉ trong ba tuần.

Bạn đang ăn sai cách

Cuối cùng, ăn sai cách là thói quen khiến vòng eo của bạn lớn hơn.

Những người muốn giảm vòng eo đều cần giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Theo Mayo Clinic, bạn cần bổ sung nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cắt bỏ những món không tốt cho sức khỏe.

Chế độ ăn dựa trên thực vật luôn là lựa chọn lành mạnh, bao gồm các loại thực phẩm như đậu, quả hạch, trái cây tươi và rau. Bạn cũng có thể thêm các món như cá và sữa ít béo vào chế độ ăn hàng tuần, nhưng cần hạn chế thịt đỏ.

Lưu ý, để duy trì cân nặng và vóc dáng, phụ nữ ở độ tuổi 50 nên giảm lượng calo nạp vào cơ thể, khoảng 200 calo mỗi ngày. Nếu muốn giảm cân, cơ thể cần phải cắt giảm calo nhiều hơn.