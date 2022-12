Xem livestream săn đồ Apple, LG, Xiaomi chính hãng giảm nửa giá

12h ngày 12/12 khi theo dõi livestream trên Shopee Live, các tín đồ công nghệ có cơ hội "rinh" loạt sản phẩm đến từ gian hãng chính hãng của LG, Xiaomi, Apple với mức giá giảm nửa.

Các tín đồ thường xuyên mua sắm online sản phẩm công nghệ không nên bỏ qua chương trình “Săn deal nửa giá” diễn ra lúc 12h trưa trên Shopee Live từ nay đến 12/12 để “canh me” loạt deal điện tử chính hãng với mức giá chỉ còn phân nửa so với giá gốc.

Cụ thể, trong ngày 11/12, người dùng được giảm giá sâu cho sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu LG, Xiaomi, Apple khi xem livestream và chốt đơn qua Shopee Live.

Hấp dẫn hơn, tổng cộng 12 deal giảm nửa giá sẽ "đổ bộ" Shopee Live ngày 12/12, giúp người dùng tha hồ lựa chọn món đồ công nghệ yêu thích với giá hời. Để được thông báo sớm nhất lịch phát sóng các gameshow và livestream Shopee Live, cùng tham gia chia kho xu lên đến 20 triệu Shopee Xu, người dùng nhấn nút “Nhắc tôi” tại https://shopee.vn/m/voucher-shopee-live.

Loa Bluetooth LG chính hãng giảm giá gần 80%

Độc quyền trên Shopee Live đúng 12h trưa 11/12, loa Bluetooth di động LG Xboom Go PL5 có giá còn 745.000 đồng, bằng 1/5 so với giá gốc là 3,59 triệu đồng. LG Xboom Go PL5 với công nghệ Meridian mang đến âm thanh chất lượng cao cấp, âm bass sâu lắng và những âm sắc phong phú.

Sản phẩm có thiết kế dáng tròn đẹp mắt, lớp phủ ngoài làm từ cao su dễ cầm nắm và vừa vặn, cộng thêm thời lượng pin dài đến 18 tiếng, cho phép người nghe dễ dàng thưởng thức âm nhạc ở bất kỳ đâu.

Người dùng truy cập Shopee Live để chốt đơn loa Bluetooth LG với giá còn 745.000 đồng và có thể áp dụng 3 mã voucher là voucher giảm giá từ người bán, voucher Shopee và voucher freeship.

Chuỗi deal công nghệ nửa giá

Chưa dừng lại ở đó, bắt đầu từ 20h ngày 12/12 tại chương trình “Countdown Show” trên Shopee Live, các sản phẩm điện tử chính hãng giá giảm tới 50% từ những thương hiệu LG, Xiaomi, Apple được tung ra sau mỗi tiếng.

Điện thoại Xiaomi Redmi A1, tai nghe LG Tone Free FP5 là hai "hot deal" với giá ưu đãi chưa đến 1 triệu đồng trên "Countdown Show" vào khung 20h ngày 11/12 đến 0h ngày 12/12.

Người dùng chỉ cần theo dõi livestream và thu thập thêm mã giảm giá là có thể sở hữu các sản phẩm này với giá thậm chí rẻ hơn nhiều lần giá gốc.

Tín đồ mê công nghệ dễ dàng rinh về loạt sản phẩm yêu thích: AirPods 3, AirPods Pro 2021 và Apple Watch Series 3 với mức giá bằng một nửa giá gốc, duy nhất trên Shopee Live từ 20h ngày 11/12.

Tận hưởng thêm vô vàn ưu đãi giải trí

Từ nay đến 12/12, Shopee Live còn chiêu đãi người dùng các mã miễn phí vận chuyển 25.000 đồng cho đơn từ 25.000 đồng, hoàn xu đến 12.000 đồng khi thanh toán đơn hàng. Riêng ngày 12/12, người dùng còn có thêm cơ hội thu thập mã miễn phí vận chuyển lên đến 99.000 đồng khi theo dõi livestream từ người bán và trên kênh chính thức của Shopee Live.

Bí quyết để mua sắm thêm tiết kiệm là xem Shopee Live và lưu về nhiều voucher ưu đãi được tung ra liên tục trong suốt buổi livestream.

Ngoài ra, nếu yêu thích các chương trình giải trí hấp dẫn trên Shopee Live, người dùng có thể đón xem chương trình "Nói vui mua nhiều" với sự góp mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, lên sóng lúc 11h ngày 11/12 trên Đài Truyền hình Hậu Giang và 12h trên TodayTV, Shopee Live. Độc giả xem thêm chi tiết tại shopee.vn/ShopeeLive1212SieuSaleSinhNhat.