Xem lại những bộ phim để nhớ về ngày 11/9

Đối với người dân nước Mỹ, ngày 11/9 đã in sâu trong tiềm thức về sự uất hận với khủng bố.

20 năm sau ngày xảy ra trận khủng bố kinh hoàng 11/9, hãy cùng xem lại những tác phẩm điện ảnh đặc sắc được lấy chất liệu từ sự kiện này.

World Trade Centre (2006)

Ra mắt 6 năm sau sự kiện đau lòng, World Trade Center do đạo diễn Oliver Stone thực hiện đã khiến khán giả Mỹ ở khắp nơi trên thế giới phải rơi nước mắt về hành trình giải cứu những người bị kẹt khi tòa tháp đôi ở New York sập xuống của hai cảnh sát Will Jimeno (Michael Pena đóng) và John McLoughlin (Nicolas Cages). Kịch bản của phim được viết thông qua lời kể của hai nhân vật chính trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

Tuy bối cảnh của phim ở New York nhưng hầu hết cảnh quay đều được ghi hình tại thành phố Los Angeles và các phần của tòa tháp xuất hiện trong phim đều được nhân tạo hóa gần giống nhất với ngoài đời thật.

Với sự giúp sức của CGI, những cảnh quay mang tính đánh vào cảm xúc của người xem đều được thể hiện rất tốt. Phim được trao giải Hollywood Film Awards cho 2 hạng mục, đạo diễn xuất sắc và bộ phim của năm.

World Trade Center là sản phẩm của đạo diễn Oliver Stone. Ảnh: IMDB.

United 93 (2006)

Ra mắt cùng năm với World Trade Center là United 93 của đạo diễn Paul Greengrass.

Sáng 11/9/2001, người dân Mỹ hoảng sợ khi thấy cảnh 2 chiếc máy bay lần lượt đâm vào trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York trên màn ảnh truyền hình, sau đó một chiếc máy bay tiếp tục đâm vào Lầu Năm Góc, chiếc máy bay còn lại rơi xuống một vùng hẻo lánh của tiểu bang Pennsylvania.

Nội dung phim United 93 xảy ra trên chuyến bay cuối cùng, khi các hành khách cùng phi hành đoàn dũng cảm chống trả bọn khủng bố, không cho chúng thực hiện ý đồ hướng máy bay đâm vào Nhà Trắng.

Kịch bản phim được kể dựa trên thông tin và sự giúp đỡ của Sandy Felt, vợ của một nạn nhân trong chuyến bay định mệnh.

United 93 hay được chiếu lại để phục vụ cộng đồng nhớ lại sự kiện 11/9. Ảnh: IMDB.

Trái ngược World Trade Center, phim được kể theo một góc nhìn chân thật, hạn chế cường điệu và kịch tích hóa.

Phim theo chân hành khách từ lúc họ bước lên máy bay Boeing 757 số hiệu UA93, cho đến các trường đoạn chống trả với bọn khủng bố và khiến khán giả vỡ òa cảm xúc khi họ cuống cuồng gọi điện cho người thân, hàn gắn những rạn nứt tình cảm và nói lời vĩnh biệt.

Cho đến nay, mỗi khi đến dịp 11/09, United 93 vẫn hay được chiếu lại để phục vụ cộng đồng tưởng nhớ sự kiện khó quên này.

Reign Over Me (2007)

Ai cũng nghĩ Adam Sandler chỉ có thể đóng phim hài, cho đến khi xem Reign Over Me.

Anh vào vai Charlie Fireman, một người đàn ông có vợ và ba cô con gái đều chết thảm trong chuyến bay từ Boston đến New York ngày 11 tháng 9. Sau thảm kịch, Charlie sống trong vô hướng và trốn tránh thực tại. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh gặp lại bạn cùng phòng thời đại học là Alan Johnson (Don Cheadle), một nha sĩ thẩm mỹ khá thành công tại New York.

Reign Over Me mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau, lúc cười sảng khoái, lúc trầm ngâm rồi khóc thầm, tất cả tổng hòa lại thành một tình bạn đẹp sưởi ấm cho người xem, đặc biệt là các gia đình của nạn nhân trong sự kiện 11 tháng 9.

Reign Over Me mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau. Ảnh: IMDB.

Zero Dark Thirty (2012)

Tháng 5 năm 2011, nước Mỹ ăn mừng khi tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden sau 10 năm từ vụ 11/9.

Bộ phim Zero Dark Thirty được thực hiện ngay sau đó nói về chiến dịch truy bắt thủ lĩnh Al-Qaeda. Phim do nữ đạo diễn từng làm nên lịch sử khi thắng giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc, Kathryn Bigelow thực hiện. Bà và một số thành viên trong đoàn phim có cơ hội tiếp cận với những thông tin tuyệt mật của chính phủ để kể lại câu chuyện này trên màn bạc.

Suốt chiều dài thời lượng 157 phút, Kathryn Bigelow sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp giả tài liệu, đánh trực diện vào các chi tiết quan trọng trong chiến dịch vây bắt và tiêu diệt Osama Bin Laden của CIA qua góc nhìn của nhân vật Maya (Jessica Chastain thủ vai).

Điểm gây ấn tượng nhất của tác phẩm là bắt đầu bằng loạt âm thanh hỗn tạp được ghi lại từ ngày 11/9 gồm tiếng điện thoại, những lời trăn tối, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng nổ, tiếng đổ nát... và kết thúc bằng tiếng súng bắn vào ngay ngực kẻ chủ mưu đằng sau tất cả âm thanh tang thương lúc mở đầu.

Zero Dark Thirty nói về chiến dịch truy bắt thủ lĩnh Al-Qaeda. Ảnh: IMDB.

Extremely Loud and Incredibly Close (2011)

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jonathan Safran Foer xuất bản năm 2005, nhân vật chính của phim là cậu bé 9 tuổi Oskar Shell (Thomas Horn), có cha mất trong sự kiện ngày 11/9, trong hành trình tìm lại lời nhắn cuối cùng của cha (Tom Hanks) và đang được ẩn dấu ở nơi nào đó trong thành phố.

Sau khi tìm được chiếc chìa khoá của bố, Oskar bắt đầu phiêu lưu trong 5 khu vực dân cư tại thành phố New York. Khi Oskar đi khắp thành phố, cậu bé gặp phải đủ loại người đang vật lộn để tồn tại với cuộc sống khắc nghiệt.

Cuối cùng, chuyến phiêu lưu của Oska cũng kết thúc tại nơi mà cậu bé khởi hành, nhưng cậu đã tìm được một thứ trải nghiệm có ý nghĩa nhất đối với mỗi con người, đó là sự yêu thương.

Dù gặp phải nhiều tranh cãi lẫn chỉ trích của giới phê bình khi ra rạp, nhưng Extremely Loud & Incredibly Close đã gây bất ngờ khi nhận được đề cử phim xuất sắc tại giải Oscar năm 2012, thì cũng đã đủ sức tạo tò mò cho bất cứ ai đang tìm một bộ phim khai thác một câu chuyện khác có phần nhẹ nhàng hơn về sự kiện đau thương của nước Mỹ.

Extremely Loud & Incredibly Close được đề cử Phim xuất sắc nhất tại giải Oscar năm 2012. Ảnh: IMDB.

The Mauritanian (2021)

Là bộ phim mới vừa ra mắt cách đây không lâu, The Mauritanian khai thác một câu chuyện có phần khác biệt với gần như tất cả các tác phẩm cùng chủ đề ra mắt trước đó. Phim được làm theo góc nhìn của Mohamedou Ould Slahi, người Mauritania (châu Phi), từng bị quân đội Mỹ giam cầm tại vịnh Guantanamo do bị nghi ngờ dính líu đến vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Bị chôn vùi trong vòng hơn 6 năm mà không bị kết án, Slahi sống trong tuyệt vọng và những khổ đau đến từ hàng loạt màn tra tấn sáng tạo đến đáng sợ ép anh nhận tội của quân đội Mỹ lẫn cảm giác dày vò nơi tù túng.

The Mauritanian là câu chuyện lịch sử thú vị về người thật việc thật được phơi bày một cách minh bạch như bản cáo trạng đầy trung thực của cảm xúc và cốt truyện.

Khán giả sẽ được đắm mình vào sự ngột ngạt của nơi tù túng, nơi chỉ toàn hình ảnh của tuyệt vọng và khổ đau nhưng đâu đó ánh sáng của Slahi đã len lỏi bởi hy vọng.

Đối với Slahi, hy vọng và lòng tha thứ chính là tấm khiên cứu lấy anh sau 6 năm bị giam cầm tại Guantanamo. Đồng thời phim cũng mang đến cho khán giả hình ảnh về sự mất phương hướng bởi tác động tới sự kiện ngày 11/9 lên giới tư pháp và quân đội.

Bị giải Oscar làm lơ nhưng The Mauritanian đã mang về 5 để cử BAFTA (giải tương đương Oscar tại Anh), 2 đề cử giải Quả cầu Vàng và chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho minh tinh kỳ cựu Jodie Foster với vai diễn nữ luật sư Nancy Hollander, và rất nhiều các giải thưởng khác.