Xem gì ở rạp Việt mùa Giáng sinh

Công chiếu chính thức ngày 16/12, Avatar: The Way of Water là quả bom làm bùng nổ phòng vé toàn cầu tính tới thời điểm hiện tại. Lấy bối cảnh hành tinh Pandora 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần một, Jake Sully nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau ba đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, người Trái đất sau khi bại trận lại một lần nữa bừng lên dã tâm trả thù. Với trang thiết bị tối tân hơn, chúng trở lại Pandora với ý niệm biến nơi này trở thành thuộc địa. Đứng trước mối hiểm họa khôn lường, Jake Sully và vợ con phải chấp nhận rời xa quê hương. Họ cùng nhau vượt biển, tới miền đất xa xôi nơi thủy tộc Metkayina an cư để tìm chỗ trú ngụ. Ảnh: 20th Century Studios.