Xem đêm diễn của BinZ miễn phí trên ứng dụng Foxy

Từ 13/11 đến hết 13/12, Truyền hình FPT mở hàng chục nghìn tài khoản ứng dụng Foxy miễn phí, dành tặng khán giả thưởng thức đêm diễn sôi động của Binz cùng Gonzo, Yuno và Tlinh.

Music Home là chuỗi chương trình âm nhạc ứng dụng công nghệ tiên tiến do Truyền hình FPT sản xuất. Với mục tiêu mang thế giới âm nhạc chân thực đến phòng khách của mọi nhà qua đường truyền Internet, chương trình có sự đầu tư lớn về máy móc, thiết bị để đảm bảo hình ảnh, âm thanh sống động. Để khán giả cả nước có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, mỗi số, Music Home lại đem đến một màu sắc mới lạ.

Trong số mới nhất ngày 27/11, chương trình sẽ khiến cộng đồng yêu nhạc thích thú khi tập trung khai thác những mảng màu đặc biệt của giới underground Việt, với những cái tên nổi bật như “ông hoàng thả thính” Binz - chân dung âm nhạc của Music Home tháng 11, cùng ba vị khách mời Gonzo, Yuno và Tlinh.

BinZ là chân dung âm nhạc tại Music Home số tháng 11.

Binz đang là cái tên hot trên thị trường âm nhạc Việt Nam, với những bài rap phóng khoáng như Bigcityboi, OK hay So far. Sau khi ngồi trên ghế nóng của Rap Việt, tên tuổi của anh càng được nhiều người biết đến và mến mộ. Kết thúc vai trò của một huấn luyện viên, Binz trở thành chân dung âm nhạc chính của Music Home tháng 11. Trong chương trình, anh sẽ có màn kết hợp lần đầu tiên với ban nhạc Anh Em. Liệu sắc màu âm nhạc của Binz sẽ có sự biến chuyển mới mẻ nào?

Binz đang ráo riết luyện tập chuẩn bị cho chương trình Music Home.

Đồng hành cùng anh là ba nhân tố mới của làng Rap Việt, với các sắc màu âm nhạc khác biệt. Nam rapper Gonzo nổi danh với những bản rap đầy biến hóa, mang đậm tính chiêm nghiệm của người trưởng thành. Gam màu đại diện của anh là sắc tối chỉn chu, đầy bí ẩn. Còn Yuno lại mang trong mình sắc màu của sự lạc quan, trẻ trung và tràn đầy năng lượng khiến ai cũng bị thu hút mỗi khi anh lên sân khấu.

Nhân tố cuối cùng của bữa tiệc âm nhạc sôi động là nữ rapper Tlinh với màu của “lửa”. Những bản rap tràn đầy nhiệt huyết, sự cố chấp theo đuổi đam mê của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Mỗi người một sắc màu, một thế mạnh, nhưng khi kết hợp trên cùng sân khấu, họ chắc chắn sẽ giúp khán giả của Music Home trải nghiệm những khoảnh khắc âm nhạc khó quên.

Cùng với ban nhạc Anh Em và ba khách mời, BinZ được kỳ vọng đem đến đêm diễn sôi động.

Để những năng lượng tích cực, sắc màu âm nhạc của Music Home lan tỏa đến nhiều người hơn, Truyền hình FPT mở hàng chục nghìn tài khoản Foxy miễn phí cho tất cả khán giả từ 13/11 đến hết 13/12. Ứng dụng di động Foxy là màn hình thứ 2 của Truyền hình FPT. Thông qua các thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng..., người dùng có thể xem Binz và các vị khách mời biểu diễn ở mọi nơi.

Sau khi truy cập Foxy, người dùng có thể trải nghiệm tất cả nội dung giải trí trong ứng dụng, gồm xem trực tuyến các kênh truyền hình, phim truyện, giải trí và thể thao. Tại mục "Sắp diễn ra", khách hàng có thể thấy chương trình Music Home đã sẵn sàng, với lịch phát sóng là 20h30 tối thứ sáu, ngày 27/11. Người dùng chỉ cần nhấn chọn vào “Music Home” khi chương trình bắt đầu là có thể xem và thưởng thức thần tượng của mình với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất.

Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ của Truyền hình FPT, chương trình Music Home cũng đã được hẹn lịch tại mục "Trực tiếp" trên Truyền hình FPT và mục "Sắp diễn ra" trong ứng dụng di động Foxy. Khách hàng xem TV có thể hẹn lịch nhắc nhở chương trình yêu thích để đến thời gian phát sóng sẽ có khung hình nhắc nhở hiện ở góc màn hình bên phải.