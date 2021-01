Xe tuần tra của CSGT bị chém bằng dao

Tuấn đi xe đạp ngược chiều và thấy ôtô tuần tra CSGT dừng phía trước, người đàn ông này đã dùng dao chém hỏng kính chắn gió rồi bỏ trốn.

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, trú tại thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 7/1, Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đi ôtô làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông.

Đến 15h20, tại Km 990+400 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (thuộc TDP 9, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới), tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông đang điều khiển xe đạp đi ngược chiều trên làn đường dành cho phương tiện đi theo hướng Bắc - Nam.

Nguyễn Minh Tuấn bị bắt sau chưa đầy 1 ngày dùng dao chém hư hỏng xe tuần tra của lực lượng CSGT Quảng Bình. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Khi tổ tuần tra dừng xe thì người đàn ông đi xe đạp đến phía trước đầu xe rồi cầm 1 con dao chém liên tiếp vào kính chắn gió xe tuần tra của CSGT rồi bỏ trốn.

Hành động của người này đã làm hư hỏng kính chắn gió với thiệt hại được xác định là 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Hới và Công an xã Nghĩa Ninh đã nhanh chóng điều tra truy tìm nghi phạm. Đến sáng 8/1, các trinh sát đã khống chế đưa Nguyễn Minh Tuấn về Công an xã Nghĩa Ninh để làm việc. Bước đầu, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nguyễn Minh Tuấn từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Nghiện ma túy.