Xe trại giam đưa phạm nhân được đặc xá về quê

Sau khi thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19, phạm nhân được đặc xá tại Cà Mau lên xe của trại giam để về quê.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 73 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam K1 Cái Tàu của Bộ Công an.

Đây là những phạm nhân có quá trình lao động, rèn luyện, phấn đấu cải tạo tốt, đủ điều kiện được đặc xá trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Ảnh: Hoàng Giang.

Trong 66 phạm nhân được đặc xá tại Cái Tàu, có 28 người quê tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang.

Sau khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, những người này được Công an tỉnh Cà Mau và Trại giam K1 Cái Tàu bố trí phương tiện đưa đến địa bàn giáp ranh để bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương chở về nhà.

Phạm nhân Trịnh Tuấn Mẫn (66 tuổi) cho biết chính sách khoan hồng của Nhà nước đã giúp ông có cơ hội sum họp sớm với gia đình và hòa nhập cộng đồng.

“Tôi xin hứa quyết tâm sữa chữa lỗi lầm để xứng đáng là người chồng, người cha, người công dân có ích”, ông Mẫn nói.