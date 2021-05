Xe thử nghiệm Bugatti Chiron được nghỉ hưu sau 8 năm hoạt động

Trong 8 năm, bản mẫu Chiron 4-005 đã trải qua hàng loạt thử nghiệm, từ phần mềm điều khiển cho đến chạy thử ở Nam Phi, Bắc Âu.

Mỗi chiếc Bugatti Chiron đều có một câu chuyện bên trong. Nhưng chắc chắn rằng không một chiếc Chiron nào có nhiều chuyện để kể như nguyên mẫu Chiron 4-005. Ra đời vào năm 2013, 4-005 là một trong tám chiếc Chiron dùng để thử nghiệm của hãng xe có trụ sở tại Molsheim.

4-005 là bản mẫu được thử nghiệm nhiều nhất cho quá trình phát triển Chiron. Ảnh: Carscoops.

Từ đó, tất cả phần mềm phát triển cho Chiron đều được thử nghiệm trên bản mẫu này. Khoảng 30 bộ xử lý trung tâm đã được thử nghiệm trên chiếc xe này thông qua các bài kiểm tra cụ thể, dưới sự giám sát của các kỹ sư.

Tổng cộng, có 13 kỹ sư, chuyên gia máy tính và nhà vật lý đã làm việc trên "Four Five". Bugatti dùng số 4 cho các nguyên mẫu, 005 là bản mẫu thứ 5 trong số 8 chiếc đã xây dựng.

"Với 4-005, chúng tôi đã thực hiện tất cả bài kiểm tra và thử nghiệm trên đường thực tế trong nhiều tuần. Kết hợp giữa một cỗ máy tốc độ thuần túy và cảm giác lái thoải mái, êm ái là một thử thách. Nguyên mẫu 4-005 đã góp phần không nhỏ vào việc định hình cho Chiron và sự thành công của mẫu hypercar này", Rudiger Warda - người chịu trách nhiệm phát triển xe Bugatti trong 20 năm qua cho biết.

Khoảng 30 bộ xử lý trung tâm đã được thử nghiệm trên bản mẫu này. Ảnh: Carscoops.

Chiron chính thức ra mắt vào năm 2016. Do đó, "Four Five" đã được ngụy trang bởi một tấm bạt trong suốt một thời gian dài để tránh lộ thiết kế của hypercar này. Nhóm nghiên cứu đã đi khắp thế giới với 4-005, gồm giai đoạn thử nghiệm khắc nghiệt nhất ở Nam Phi, môi trường lạnh giá ở vùng Scandinavia. Đây chính là chiếc Chiron đầu tiên lăn bánh ở Mỹ.

Sau 8 năm và hơn 74.000 km thử nghiệm, chiếc 4-005 vừa được Bugatti cho "nghỉ hưu".