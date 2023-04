Xe thể thao Mazda RX-7 trong phim Fast & Furious được bán đấu giá

Chiếc xe được diễn viên Vin Diesel, người thủ vai Dominic Torreto cầm lái trong bộ phim The Fast and the Furious.

Sở hữu những chiếc xe từng xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh luôn là ước ao của nhiều tín đồ đam mê tốc độ. Người hâm mộ series phim hành động Fast & Furious đang sắp có cơ hội sở hữu một trong những chiếc xe mang biểu tượng của bộ phim này.

Chiếc xe Mazda RX-7 màu đỏ do nhân vật Dominic Torreto cầm lái (Vin Diesel thủ vai) trong bộ phim The Fast and the Furious sắp được bán đấu giá.

Mazda RX-7 được chế tạo bởi Eddie Paul cho Universal Studios dành riêng cho bộ phim The Fast and the Furious. Chiếc xe đời 1993 này là một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất của loạt phim.

Trên thực tế có 5 chiếc xe RX-7 được sử dụng trong phim. RX-7 đời 1993 thuộc thế hệ FD, đây là thế hệ mang lại nhiều cảm xúc khi cầm lái, được rất nhiều người chơi xe giai đoạn này mong muốn sở hữu.

Chiếc xe này từng được nhân vật Dominic Toretto (Vin Diesel thủ vai) sử dụng. Thực tế, chiếc xe này sau đó được sơn lại và sử dụng trong phần phim thứ hai, lần này người cầm lái là nhân vật Orange Julius (Amaury Nolasco thủ vai).

Người đấu giá thành công chiếc xe này sẽ được tặng kèm tài liệu chứng minh lịch sử chiếc xe, bộ decal, body kit Versus, vành xe Motegi Ro-Ja 18 inch và dĩ nhiên sẽ không có hệ thống NOS như trong phim.

Mazda RX-7 1993 được trang bị động cơ Rotary 1.3L cho công suất 255 mã lực. Nhà đấu giá ước tính RX-7 1993 sẽ được bán đấu giá với mức giá dao động 175.000- 250.000 USD .