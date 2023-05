Xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ

Tối 30/5, xe tải tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP Thuận An (Bình Dương) làm nhiều người bị thương.

Đến 21h ngày 30/5, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng TP Thuận An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và nhiều xe máy làm một người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày tại ngã tư đường Thuận An Hòa giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường An Phú, TP Thuận An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe tải biển số 61C-268… lưu thông trên đường Thuận An Hòa đi đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi đến ngã tư với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, xe tải bất ngờ tông vào sau lưng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ tại đây.

Cú tông mạnh làm một người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị tông ngã nằm la liệt trên đường.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.