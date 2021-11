Xe tải lật ngang, ôtô BMW bốc cháy sau va chạm ở Hà Nội

Ôtô tải biển số ở Hà Nội đang sang đường trên quốc lộ 5 đoạn qua quận Long Biên thì va chạm với một chiếc BMW, sau đó lật ngang.

Ngày 28/11, Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội, phối hợp cùng Công an quận Long Biên làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ôtô khiến một xe bốc cháy trên quốc lộ 5.

Theo công an, rạng sáng cùng ngày, ôtô tải biển số Hà Nội đang sang đường tại nút giao gần Tổng công ty May 10 (quận Long Biên) thì xảy ra va chạm với ôtô con do một nam tài xế điều khiển.

Đầu xe con cháy rụi sau va chạm. Ảnh: T.Q.

Cú tông mạnh khiến xe tải lật ngang, ôtô con bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi một phần ôtô hiệu BMW. Sau tai nạn, hai ôtô nằm chắn hoàn toàn quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương. Lúc 6h ngày 28/11, hiện trường vụ việc được giải phóng hoàn toàn.

Hai phương tiện chắn ngang quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng. Ảnh: Q.T.