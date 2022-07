Xe tải cơi nới thành thùng cả mét

Quá trình triển khai cao điểm xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nhiều vi phạm ở mức phạt cao.

Những ngày này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cùng công an các huyện, thành phố, thị xã đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Quá trình triển khai cao điểm, các tổ công tác CSGT đã phát hiện nhiều vi phạm ở mức phạt cao, có cả những tài xế vi phạm 2-3 lỗi cùng lúc.

CSGT Hải Dương giám sát việc cắt thành thùng xe cơi nới.

Điển hình, vào khoảng 8h ngày 30/6, tại Km 7 QL17B thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ôtô BKS 34C-326.8x có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Tài xế được xác định là anh Mạc Đăng H. (trú tại phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định xe tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (thành xe vượt quá 930 mm).

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với tài xế H., tước GPLX 2 tháng.

Bên cạnh đó, lập biên bản vi phạm hành chính với chủ xe là Công ty TNHH Phú Thành KT, mức tiền phạt 14 triệu đồng, tước giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định 2 tháng.

Đồng thời, yêu cầu chủ xe tháo dỡ phần vi phạm, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 21h35 ngày 27/6, tại Km 38+200 QL18, TP Chí Linh (Hải Dương), Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành kiểm tra ôtô con mang BKS 34A-400.2x do tài xế Vũ Văn Ph. (SN 1991, trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) điều khiển.

Đáng nói, anh Ph. không có giấy phép lái xe và còn điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở tài xế lần sau không được điều khiển xe khi đã uống rượu, bia. Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm.

Tiếp đó, khoảng 21h38, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 cũng tiến hành kiểm tra ôtô BKS 34A-010.7x tại Km 38+200 QL18, TP Chí Linh (Hải Dương).

Kết quả, người điều khiển xe là anh Nguyễn Duy T. (SN 1993, trú tại TP Chí Linh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,036 mg/lít khí thở. Lập tức, Tổ công tác CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết từ ngày 20/6-30/6, đơn vị đã xử lý 40 phương tiện vi phạm. Trong đó, đối với xe tải là 28 phương tiện có 13 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, rơi vãi. Tổng số tiền xử phạt là 129,85 triệu đồng

Ở đợt cao điểm này, bên cạnh việc tăng cường thiết bị, lực lượng xử lý xe tải vi phạm, CSGT Hải Dương đã yêu cầu các tài xế, chủ xe cắt thành thùng cơi nới, hạ tải. Đồng thời, xử lý trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Hải Dương cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đối với các chủ xe, chủ doanh nghiệp, các chủ bến bãi, mỏ vật liệu... về việc phải tăng cường đảm bảo ATGT, giám sát xe chở quá tải, tài xế... ngay từ nơi xuất phát.