Xe SUV giảm giá trăm triệu đồng trong tháng 5

Một số mẫu SUV như Subaru Forester, Kia Sorento hay Honda CR-V được hãng và đại lý giảm giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Đầu tháng 5, hãng và đại lý ôtô tiếp tục áp dụng các chương trình khuyến mại, ưu đãi cho nhiều dòng xe. Trong đó, một số mẫu SUV hiện được giảm giá mạnh như Subaru Forester, Honda CR-V hay Mazda CX-8.

Subaru Forester giảm 79-159 triệu đồng

Tất cả phiên bản Subaru Forester đều được giảm giá trong tháng 5, trong đó 2 bản i-S và i-S EyeSight có thêm quà tặng phụ kiện.

Cụ thể, phiên bản Subaru Forester i-L thấp nhất hiện có giá 969 triệu đồng, giảm 159 triệu đồng so với giá niêm yết. Forester i-S giảm 99 triệu đồng, giá mới còn 1,119 tỷ đồng , đi kèm quà tặng màn hình đa phương tiện và camera 360 độ.

Phiên bản Subaru Forester i-S EyeSight được giảm giá 79 triệu đồng còn 1,209 tỷ đồng , có thêm quà tặng màn hình đa phương tiện.

Được đánh giá cao ở khả năng vận hành với động cơ Boxer, hệ dẫn động 4 bánh đối xứng, khoảng sáng gầm tốt và nhiều công nghệ an toàn, tuy nhiên giá bán cao và thiết kế không hợp thị hiếu người dùng Việt khiến Forester gặp khó trước Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Mazda CX-5 và CX-8 giảm 30-70 triệu đồng

Mazda CX-5 và CX-8 tiếp tục được hãng áp dụng khuyến mại trong tháng 5, với mức giảm 30-70 triệu đồng trực tiếp vào giá bán, đi kèm quà tặng.

Trong đó, các phiên bản Mazda CX-5 được giảm giá 30 triệu đồng, mức giá khởi điểm còn 839 triệu đồng cho phiên bản cơ sở CX-5 2.0L Luxury.

Với mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8, phiên bản cơ sở CX-8 2.5L Deluxe được khuyến mại nhiều nhất, với mức giảm giá 70 triệu đồng và gói nâng cấp 50 triệu đồng.

Các phiên bản CX-8 còn lại được giảm giá 40 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Kia Sorento giảm 60 triệu đồng

Thế hệ Kia Sorento mới hiện được hãng khuyến mại 77 triệu đồng, bao gồm giảm trừ 60 triệu đồng trực tiếp vào giá bán và quà tặng một năm bảo hiểm vật chất. Kia Sorento 2021 có giá niêm yết 1,079- 1,349 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, mẫu MPV Kia Sedona - dòng xe 7 chỗ khác của Kia - cũng được áp dụng khuyến mại 77 triệu đồng, gồm ưu đãi giá, quà tặng camera hành trình và một năm bảo hiểm vật chất.

Ngoài ra, các dòng xe Kia còn lại như Cerato, Soluto hay Morning hiện cũng được ưu đãi với tổng trị giá 15-64 triệu đồng, gồm ưu đãi giá, một năm bảo hiểm vật chất và quà tặng.

Honda HR-V và CR-V giảm 50-70 triệu đồng

Bước sang tháng 5, Honda HR-V và CR-V tiếp tục được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá.

Với mẫu SUV đô thị Honda HR-V, phiên bản cơ sở HR-V G đã hết hàng tại nhiều đại lý. Trong khi đó, phiên bản HR-V L được giảm 40-60 triệu đồng tùy màu sơn, đi kèm bộ quà tặng phụ kiện.

Trong khi đó, mức giảm giá phổ biến cho Honda CR-V dao động 50-70 triệu đồng, tùy phiên bản và thỏa thuận của người mua với đại lý, đi kèm gói quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nếu khách hàng không lấy phụ kiện, giá xe có thể giảm thêm.

Nhiều mẫu SUV được khuyến mại 20-50 triệu đồng

Ford EcoSport, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Outlander là các mẫu SUV được áp dụng khuyến mại trị giá 20-50 triệu đồng.

Trong đó, tất cả phiên bản Ford EcoSport mới được ưu đãi 25 triệu đồng. Mẫu SUV hạng D Ford Everest được khuyến mại 20 triệu đồng cho 3 phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD, Titanium 2.0L AT 4x2 và Sport 2.0L AT 4x2.

Khách mua 2 phiên bản Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4x2 AT và 4x4 AT được tặng gói bảo dưỡng trị giá 35 triệu đồng hoặc hỗ trợ 25 triệu đồng lệ phí trước bạ, đi kèm quà tặng bộ phụ kiện (19 triệu đồng) hoặc bảo hiểm vật chất (20 triệu đồng).

Với Mitsubishi Outlander, phiên bản CVT 2.0 được tặng bộ ghế da và phiếu nhiên liệu 35 triệu đồng. Phiên bản CVT 2.0 Premium có quà tặng camera 360 độ và phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 40 triệu đồng.