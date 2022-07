Xe Phương Trang tông chết người đi bộ lang thang trong làn ôtô

Người đàn ông đi bộ trong làn ôtô trên quốc lộ 1 đã bị xe khách Phương Trang tông văng nhiều mét, tử vong tại chỗ.

Ngày 12/7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và người đi bộ làm một người đàn ông tử vong.

Theo đó, khoảng 0h30 rạng sáng cùng ngày, tài xế Trần Thái H. (40 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển xe khách Phương Trang BKS 51B-308.68 chạy trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến trước Bến xe Miền Đông mới (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An), xe khách tông trúng người đàn ông ngoài 50 tuổi đang đi bộ dọc theo dải phân cách trong làn ôtô.

Cú tông mạnh đã hất người đàn ông văng về trước hàng chục mét. Hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Kính xe khách vỡ do tông trúng nạn nhân.

Sau tai nạn, hành khách được sang qua một xe khác để tiếp tục hành trình đi Nha Trang.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an TP Dĩ An có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.