Xe nối đuôi đi Đà Lạt, khách chen chúc ở bãi biển Vũng Tàu dịp Tết

Loạt điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)... rơi vào tình trạng đông đúc, quá tải du khách trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Dịp Tết Nguyên đán, các điểm đến nổi tiếng vẫn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều nơi thậm chí xảy ra tình trạng quá tải, xe kẹt hàng km trên đường, người dân chen chúc tắm biển...

Như mọi năm, Đà Lạt là điểm nóng du lịch mùa Tết được du khách yêu thích. Thành phố sương mù đón khoảng 75.000 khách dịp này.

Từ mùng 2 Tết (2/2), dòng người khắp nơi đổ về tham quan, nghỉ dưỡng khiến cửa ngõ thành phố, các tuyến đường trung tâm trở nên tắc nghẽn.

Anh Phương (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mất khoảng 10 tiếng đồng hồ di chuyển quãng đường từ Vũng Tàu đến Đà Lạt. Bình thường, gia đình chị đi khoảng 7-8 tiếng là đến nơi.

Các khu du lịch, tiệm cà phê, điểm check-in đều đông đúc, tấp nập du khách ra vào. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm đã dán bảng thông báo hết phòng.

Khách sạn dán bảng thông báo hết phòng. Ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Vũng Tàu do dịch vụ lưu trú, du lịch phát triển, vị trí gần TP.HCM, dễ dàng di chuyển. Từ trưa 2/2, lượng xe đổ về thành phố tăng đột biến, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn ứ.

Đại diện Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết đã dự đoán lượng khách ghé thăm thành phố biển, lên các phương án phân luồng, hướng dẫn du khách tắm biển đảm bảo thực hiện 5K, phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn này.

Trong 4 ngày nghỉ Tết (31/1-3/2 nhằm 29/12-3/1 âm lịch), các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 51.500 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết các năm trước. Các bãi giữ xe máy, ôtô thuộc khu vực Bãi Sau dọc theo đường Thùy Vân luôn trong tình trạng chật kín.

Bãi Sau (Vũng Tàu) luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các resort và khách sạn nổi tiếng ở Phú Quốc (Kiên Giang) như InterContinental Long Beach Phu Quoc, Movenpick Waverly Phu Quoc... đạt công suất cho thuê phòng trên 90%.

Tại Vinpearl Safari, du khách phải xếp hàng dài ở check-in vào cổng và chờ đợi xe bus tham quan công viên. Ở phía nam đảo, tài khoản Bích Lê (du khách TP.HCM) cho biết khách tập trung đông tại khu vực Hòn Thơm. Cô và gia đình phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới lên được cáp treo.

Các điểm đến miền Tây như Đồng Tháp, An Giang thu hút du khách trong dịp Tết Âm lịch năm nay. Những ngày đầu năm, tuyến đường dẫn đến khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (An Giang) xảy ra tình trạng kẹt xe. Hình ảnh ghi lại cảnh đông đúc. Nơi đây tọa lạc bên dưới chân Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, là trung tâm vui chơi, giải trí lớn nhất An Giang hiện nay.

Du khách tập trung trước cổng khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm. Ảnh: KDL Lâm Viên Núi Cấm.

Ở khu vực phía bắc, Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang, chùa Tam Chúc (Hà Nam) là các điểm đến được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, năm nay, chùa Tam Chúc không xảy ra tình cảnh chen lấn, quá tải như mọi khi do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngày 3/2, Zing ghi nhận lượng khách tới tham quan, đi lễ đạt gần 3.000 người. Điểm đến mở cửa phục vụ người dân đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn một tuần và thời tiết ở phía Nam nắng đẹp là lý do nhiều địa điểm du lịch hút khách. Ngoài ra, phần lớn các điểm đều mở cửa đón khách sau thời gian dài đóng kín do dịch bệnh.

Theo các địa phương, lượng khách tham quan, lưu trú ở các điểm du lịch sẽ còn đông tới hết 5/2. Từ 6/2, có thể xảy ra tình trạng ùn tắc trên đường về do người dân quay lại thành phố.