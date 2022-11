Xe máy lấn làn khi va chạm ôtô của trưởng công an thị trấn ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa xác định xe máy đã lấn làn đường rồi đâm trực diện vào xe bán tải làm 2 người tử vong.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh người dân cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, va chạm xảy ra chiều 18/11 trên quốc lộ 15C, thuộc địa phận Khu 4, thị trấn Mường Lát.

Lúc đó, ôtô bán tải do ông Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, Trưởng Công an thị trấn Mường Lát) điều khiển, đi theo hướng từ UBND thị trấn Mường Lát về công an huyện dự họp trực tuyến do Bộ Công an triệu tập. Còn xe máy do Đ.C.H. (sinh năm 2004, người địa phương) điều khiển, phía sau chở L.V.N. (sinh năm 2003) đi theo hướng ngược lại.

Công an Thanh Hóa xác định xe máy trên đã lấn làn đường và đâm trực diện vào xe bán tải, khiến H. và N. tử vong. Tai nạn cũng làm 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cùng VKSND tỉnh và các lực lượng khác tham gia khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu.

Kết quả điều tra cho thấy Đ.C.H. điều khiển xe máy nhưng không có bằng lái. Trước khi gặp nạn, H. và N. đã uống rượu với một số người tại thị trấn Mường Lát. Sau đó, họ di chuyển về hướng xã Quang Chiểu thì xảy ra tai nạn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện xác định điểm va chạm thuộc phần đường của ôtô. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.