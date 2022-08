Xe máy điện Piaggio One được đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Piaggio One đã được đăng ký bản quyền công nghiệp tại Việt Nam. Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ sớm được bán ra và cạnh tranh cùng nhóm xe máy điện của VinFast.

Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 8 vừa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố, trong đó Piaggio đã đăng ký bản quyền mẫu xe máy điện Piaggio One từ ngày 13/5/2021 và được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vào ngày 29/6/2022.

Mẫu xe này đã được ra mắt tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Piaggio One được bán tại một số thị trường châu Âu và châu Á. Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của thương hiệu Italy, trước đó hãng từng cho ra mắt một phiên bản chạy điện Vespa Elettrica của mẫu Primavera.

Piaggio One được thiết kế bởi Marco Lambri (Giám đốc thiết kế của Piaggio) và Davide Cattaneo. Với việc đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Piaggio nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt thị trường, trong bối cảnh nhóm xe máy điện đang được nhiều người dùng quan tâm do giá xăng tăng cao.

Vào hồi cuối tháng 3, mẫu xe được cho là chiếc Piaggio One cũng bị bắt gặp khi chạy thử tại Hà Nội. Như vậy, rất có thể trong thời gian tới đây, Piaggio sẽ gia nhập phân khúc xe máy điện tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe được cho là Piaggio One chạy thử tại Hà Nội. Ảnh: Hội An.

Piaggio One được định vị ở phân khúc thấp hơn Vespa Elettrica và có giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Tại Anh, mẫu xe này được bán ra với 3 phiên bản: One, One+ và One Active, có giá từ 2.500 bảng Anh đến 3.000 bảng Anh (khoảng 69 đến 82 triệu đồng).

Phiên bản mạnh nhất của mẫu xe này được trang bị một mô-tơ điện công suất 2.000 W, cụm pin 48V 43 Ah 2,3 kWh. Tầm hoạt động ở mức 85 km sau mỗi lần sạc đầy, tốc độ tối đa 60 km/h, thời gian sạc đầy trong 6 giờ với điện xoay chiều 220V.

Nếu được bán ra, Piaggio One sẽ là đối thủ của nhóm xe điện đến từ VinFast.

Tốc độ tối đa và tầm hoạt động của Piaggio One có phần thua thiệt so với các mẫu xe máy điện VinFast như Evo (70 km/h, 200 km), Feliz S (80 km/h, 194 km), Vento S (90 km/h, 160 km) và Theon S (100 km/h, 150 km).

Với phiên bản One Active mạnh nhất, Piaggio One sở hữu mô tơ điện gắn trực tiếp vào bánh sau với công suất tối đa 2.000W, cùng với cụm pin 48V 48Ah 2,3 kWh; giúp xe đi được tối đa 85 km mỗi lần sạc và đạt tốc độ cao nhất tới 60 km/h (quãng đường di chuyển tối đa tới 100 km với bản 1+); thời gian sạc đầy có thể đạt 6 giờ với điện xoay chiều 220V.

Nếu được bán tại thị trường Việt Nam, Piaggio One sẽ cạnh tranh cùng nhóm xe máy điện của VinFast như Klara, Evo 200, Vento, Feliz S, hay Theon, hoặc các mẫu xe máy điện khác như Yadea G5.