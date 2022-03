Xe máy điện Piaggio One chạy thử tại Việt Nam

Piaggio One có kiểu dáng tương tự những mẫu xe ga trên thị trường nhưng trông gọn gàng hơn.

Gần một năm sau khi được ra mắt toàn cầu, mẫu xe máy điện từ thương hiệu Italy vừa được bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam.

Piaggio One xuất hiện trên đường phố Hà Nội sáng ngày 24/3. Ảnh: Bối Hạ.



Sau màn ra mắt trực tuyến, mẫu xe máy điện này đã được trình làng trước công chúng tại Triển lãm Bắc Kinh Motor Show 2021. Đây là mẫu xe máy điện thứ hai của Piaggio sau Vespa Elettrica.

Về thiết kế, Piaggio One có thiết kế dành cho việc di chuyển trong đô thị với yên xe thấp, sàn để chân rộng rãi, đi kèm với đó là ngoại hình gọn nhẹ với nhiều đường cắt xẻ táo bạo.

Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng Full-LED, màn hình tốc độ điện tử với viền đèn trang trí xung quanh, khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Xe có tính năng kết nối với điện thoại thông minh của người lái, nhiều khả năng đi kèm thêm một cổng sạc USB. Dưới yên xe là hộc để đồ. Giảm xóc đơn phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Tại thị trường Trung Quốc, Piaggio One được phân phối với ba phiên bản: tiêu chuẩn, ONE+, và ONE Active.

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 1,2 kW, đạt vận tốc tối đa 45 km/h, cùng hệ thống pin 25Ah 48V, cho phép xe vận hành với quãng đường hơn 50 km trong một lần sạc đầy.

Piaggio One sẽ là đối thủ trực tiếp của VinFast Theon nếu bán ở Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Phiên bản ONE+ sử dụng chung động cơ với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng hệ pin có 2 thỏi pin, giúp tổng công suất tăng lên 2300 Wh, đủ để đi được quãng đường lên đến 100 km chỉ với một lần sạc đầy.

Phiên bản cao cấp nhất ONE Active được trang bị động cơ 2 kW, đạt vận tốc tối đa 60 km/h. Pin xe giống với bản ONE+ nhưng phạm vi hoạt động giảm xuống còn khoảng 85 km trong một lần sạc đầy.

Thời gian sạc của Piaggio One tối đa khoảng 6 giờ. Người dùng có thể tháo pin ra khỏi xe để sạc lại tại nhà hoặc tại văn phòng. Mẫu xe máy điện này có giá khởi điểm ở Trung Quốc vào khoảng 17.800 nhân dân tệ (khoảng hơn 63,15 triệu đồng).

Nếu phân phối tại Việt Nam, Piaggio One sẽ là đối thủ trực tiếp của VinFast Theon. Mẫu xe điện của Việt Nam có khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 6 giây, tốc độ tối đa 90 km/h. Theon cũng được trang bị hệ thống phanh ABS cho 2 bánh.