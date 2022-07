Xe không dán thẻ ETC bị cấm lưu thông ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Từ ngày 1/8, các phương tiện không dán thẻ ETC hoặc không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày mai (31/7), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sau hơn 50 ngày thi công, nhà thầu đã lắp đặt xong hệ thống thu phí và vận hành thử nghiệm tại hiện trường. Tất cả 7 trạm trên tuyến cao tốc này đã bố trí các làn thu phí ETC, để đảm bảo cho các phương tiện thông suốt.

Cũng theo chủ đầu tư, đây là tuyến cao tốc đầu tiên khu vực miền Trung đưa hệ thống thu phí ETC vào vận hành, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống thu phí ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông Vận tải quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Một đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Kể từ ngày 1/8, các phương tiện không dán thẻ ETC hoặc không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc", đại diện VEC thông tin và cho biết trên cao tốc này có khoảng 6.000 lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày, đêm.

Theo VEC, số tiền tối thiểu chủ phương tiện/ người tham gia giao thông cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện một giao dịch, tương ứng với số tiền thanh toán một lần cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông.

Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng cần nạp tối thiếu 196.000 đồng.

Xe từ 12 ghế đến 30 chỗ ngồi; ôtô tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn nạp tối thiểu 285.000 đồng. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tối thiểu 383.000 đồng.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet nạp tối thiểu 481.000 đồng.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet cần nạp tối thiểu 776.000 đồng vào tài khoản ETC.