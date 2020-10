Xe khách chở 12 người lao vào hộ lan trên quốc lộ lúc rạng sáng. Tai nạn làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 2h30 ngày 30/10, ôtô khách mang biển số Nghệ An do Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi) điều khiển tông vào giải phân cách trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Quốc.

Lúc này, ôtô khách đang chở 12 người tính cả phụ xe và tài xế.

Tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 trường hợp khác bị thương.

Công an huyện Nghi Lộc sau đó đã đến hiện trường điều tra, hướng dẫn giao thông. Nguyên nhân sự việc chưa được nhà chức trách công bố.