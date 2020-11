Xe khách lật trên đèo Thung Khe do mất phanh

Công an bước đầu xác định chiếc xe khách lật trên đèo Thung Khe (Hòa Bình) khiến 2 người chết là do bị mất phanh khi xuống dốc.

Liên quan đến vụ xe khách chở 35 người bị lật trên đèo Thung Khe, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân tai nạn.

Theo đó, công an xác định xe khách biển số 20A chạy tuyến cố định Sơn La - Thái Nguyên trên quốc lộ 6. Khi xuống dốc đèo Thung Khe, ôtô bị mất phanh tông vào lan can làm bằng tôn lượn sóng bên trái đường. Chiếc xe sau đó đâm tiếp vào miệng rãnh thoát nước và lật ngang.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an Hoà Bình ngoài điều tra nguyên nhân tai nạn cần xác định thời gian lái xe của tài xế, điều kiện mặt đường và an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Đoạn đường xảy ra tai nạn là một khúc cua gấp, độ dốc lớn. Ảnh: M.T.

Trước đó, rạng sáng 22/11, xe khách chở 35 người do Nguyễn Đức Phụng (46 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển bị lật trên quốc lộ 6.

Theo nhân chứng, khu vực xảy ra tai nạn thuộc đỉnh đèo Thung Khe, khúc cua gấp, độ dốc lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có tầm nhìn hạn chế do đêm tối và sương mù.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong là: Lường Văn Mai (52 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) và Hoàng Văn Phọng (29 tuổi, trú tại Sông Mã, Sơn La). Ngoài ra, 10 người khác trên xe bị thương.

Lúc 10h sáng cùng ngày, ôtô gặp nạn đã được giải phóng khỏi hiện trường