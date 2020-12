Xe khách giường nằm vận chuyển 33 cối pháo

33 cối pháo do nước ngoài sản xuất được vận chuyển trên ôtô khách mang biển số TP.HCM bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 11/12, trên quốc lộ 46 thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn kiểm tra ôtô giường nằm do Đặng Xuân Hiền (46 tuổi) điều khiển.

Xe khách và tang vật bị phát hiện. Ảnh: Công an huyện Nam Đàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô khách có 33 cối pháo và 5 bao tải lớn chứa 1.400 đôi giày, dép không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn đã lập biên bản, bàn giao số tang vật trên cho công an huyện để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.